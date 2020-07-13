继马化腾后，马云也罕见套现 430 亿元，黄峥更是 “送”出 1000 亿

最近资本市场火热异常，甚至不少人都喊出了 “牛市”的口号。

在今年以来，阿里巴巴、腾讯、拼多多等互联网龙头股价频频创新高，阿里腾讯市值你追我赶，轮流坐第一把交椅；拼多多后浪来势汹汹，股价大涨，创始人身价一度超过马云。

股价涨势喜人，市值一路飙升，不过其创始人们却接连减持。

今年以来，马化腾已经多次减持腾讯股票，累计涉资超 60 亿港元。1 月 14 日至 17 日期间，他卖出 500 万股股份，涉资近 20 亿港元。6 月 9 日至 12 日，他在连续 4 个交易日减持腾讯共 964.78 万股，平均减持价格在 433.4 港元 / 股至 450.27 港元 / 股之间，涉资约 42.699 亿港元。在 6 月 30 日和 7 月 3 日，马化腾再减持 50 万股腾讯公司股票。按照腾讯当时 516 港元左右的股价计算，马化腾大约套现 2.5 亿港元。

除了马化腾，腾讯总裁刘炽平近期也在减持，今年以来，他减持涉资超 9 亿港元。

近日，继马化腾之后，马云也罕见地大举减持阿里股票。

根据公开资料显示，从去年 11 月 26 日港股上市到今年 7 月 2 日期间，阿里巴巴创始人马云持有的阿里巴巴股份减少超 2.3386 亿股，持股比例首次降至不足 5% 。按照上述区间平均股价及汇率估算，马云这波套现约达 430 亿元人民币。

不仅是马云，阿里巴巴另外一个创始人蔡崇信也在期间进行减持。蔡崇信持股数从 4.11 亿股降至 3.47 亿股，减持 0.64 亿股，持股比例从 2% 降至 1.6%。按照同样方法估算，蔡崇信在此期间减持套现约达 120 亿元人民币。

这一边，二马减持套现，另一边黄峥直接将自己价值千亿的股权 “送”了出去。

7 月 1 日，在拼多多上市即将满两周年之际，黄峥发布了一封内部信：从 7 月 1 日起，黄峥将不再担任公司 CEO，职位由公司联合创始人、CTO 陈磊接任。

同时，黄峥将和创始团队一起，拿出约占公司总股数 10.11% 的股份，用来成立慈善基金以及激励公司未来的管理层。

据最新披露的 SEC 文件显示，黄峥控制的拼多多股份比例从 2020 年 4 月的 43.3% 降至最新的 29.4%。也就是说，黄峥持股比例下降了 13.9%，按照当时拼多多市值 1028 亿美元计算，其身家消失了 143 亿美元（差不多是 1009.5 亿元人民币）。

不过，值得注意的是三人减持套现，但他们依然是中国最富三人组。在福布斯富豪榜上，二马分别为中国第一富和第二富，黄峥稍稍落后位居中国富豪榜第五。

几位创始人、高管的减持，也并未对他们的公司股价有大的影响，阿里、腾讯、拼多多股价仍在上涨中。