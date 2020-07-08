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马云现身西昌卫星发射中心：祝 “马到成功”

2020/7/8 15:17:45来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 8 日消息 7 月 7 日，马云现身西昌卫星发射中心，并在旗子上签名送给现场工作人员，祝福 “马到成功”。

对此，有网友调侃称：马老师也要进军太空了吗？值得一提的是，在去年的世界人工智能大会上，马云与特斯拉 CEO 马斯克开展了一次 “双马”对话。另外特斯拉股价周一大涨，马斯克的身价增至 463 亿美元，超过马云。

IT之家了解到，随后马云又在云南打卡大王莲，网友很是羡慕地表示：马老师的退休生活真是多姿多彩啊。

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关键词：马云

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