我国产业链主导的 NB-IoT 正式被纳入 5G 国际标准

国际电信联盟（ITU）召开的 ITU-R WP 5D#35e 远程会议宣布：3GPP 5G 技术（含 NB-IoT）满足 IMT-2020 5G 技术标准的各项指标要求，正式被接受为 ITU IMT-2020 5G 技术标准。

这也意味着，由中国产业链主导的 NB-IoT，不仅在实践中获得了全球产业链的广泛认可与支持，而且正式纳入全球 5G 标准。

四年实战修成正果

据了解，2016 年 6 月才首次完成标准化工作的 NB-IoT 到现在仅仅四年时间，飞速发展的 NB-IoT 就走完了 2G 窄带物联网用了很多年才走完的路。数据显示，截至目前，全球已经有 71 个国家投资建设了 129 张移动物联网，其中 NB-IoT 网络达到 93 张。

对于 NB-IoT 的未来，此前，3GPP 早已指明 NB-IoT 将继续服务于 5G LPWA 用例，5G LPWA 即 mMTC（海量机器类通信），是 5G 的三大应用场景之一，成为 5G 技术规范中不可或缺的组成部分。

2019 年 7 月，在当时举行的 ITU-R WP5D#32 会议上，我国完成了 IMT-2020（5G）候选技术方案的完整提交，获得了 ITU 关于 5G 候选技术方案的正式接收确认函。我国提交的 5G 技术方案明确指出，中国的 5G 无线空口技术（RIT）方案基于 3GPP 新空口（NR）和窄带物联网（NB-IoT）技术。其中，NR 重点满足增强型移动宽带（eMBB）、低时延高可靠（URLLC）两个场景的技术需求，NB-IoT 满足大规模机器连接（mMTC）场景的技术需求。

而在这次 ITU-R WP 5D#35e 远程会议上，3GPP 技术正式被接受为 ITU IMT-2020 5G 技术标准。据悉，此次通过的 3GPP 技术包括：中国提交的 3GPP NR + NB-IoT RIT、3GPP 提交的 NR+LTE SRIT和 NR RIT、韩国提交的 3GPP NR RIT，这 4 个 5G 技术提交是等同的，并且都融合成 3GPP 技术，统一进入 5G 技术标准。

至此，由我国产业链主导的 NB-IoT 正式被纳入 5G 国际标准。

生命周期和应用场景大幅扩展

随着 NB-IoT 正式纳入全球 5G 标准，NB-IoT 技术的生命周期和应用场景将得到极大扩展。

凭借广覆盖、低功耗、低成本、大连接等特点，NB-IoT 早已成为蜂窝物联网领域的主流技术。根据市场研究机构 Counterpoint IoT 的最新研究数据显示，全球物联网蜂窝连接数将在 2025 年突破 50 亿大关，其中 NB-IoT 的贡献比将接近一半。

具体应用场景方面，此前 NB-IoT 已经在智能水表、智能气表、电动车跟踪、智能烟感等行业应用，预计将在一两年内出现千万级连接，并且有望将很快达到十亿级别规模。

随着 NB-IoT 被纳入 5G 标准体系，也意味着 NB-IoT 将成为 5G 产业生态不可或缺的一个组成部分。5G 时代，NB-IoT 有望摘掉 “只为抄表而生”的标签，因为除了上述应用场景以外，NB-IoT 还将在智能烟感、智能门锁、智慧家居、智慧停车、智能穿戴等智慧城市和智能家居领域大有可为。

而随着 5G 规模商用，2G、3G 的退网成为大势所趋，基于 NB-IoT+4G+5GNR 的几大核心物联网技术将担当起开启万物互联的大任。在 2G、3G 逐渐退网后，NB-IoT 将承载起未来十年满足大规模、窄带低速率、不需要语音的物联网场景需求。

长期以来，NB-IoT 是否能够长期发展，是企业做 NB-IoT 时瞻前顾后的因素之一，也是 NB-IoT 发展过程中的一大障碍。而随着 NB-IoT 正式纳入全球 5G 标准，NB-IoT 相关企业终于可以没有顾虑、放开手脚，在 5G 时代继续大干一场。

国内产业链受益，我国将继续领跑 5G 技术

值得一提的是，从标准到芯片以及模组，再到系统设备以及整体解决方案，NB-IoT 主要由中国产业链主导。

例如，芯片侧，包括华为海思、紫光展锐、移芯、中兴微电子等在内的中国芯片企业都在角逐 NB-IoT SoC 芯片市场；模组层面，移远、芯讯通、广和通等中国模组厂商已经在 NB-IoT 领域占据领先优势和规模优势。

与此同时，国内三大运营商在发展 NB-IoT 上也非常积极。目前，三大运营商 NB-IoT 连接数已经突破 1 亿，三家运营商连接数均超过千万，其中两家已超过 4000 万。

而在这次 NB-IoT 正式跻身 5G 国际标准之前，我国相关主管部门已经对于我国移动物联网未来发展方向做出了非常明智的指引。今年 5 月，工信部发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》指出，推动 2G/3G 物联网业务迁移转网，建立 NB-IoT（窄带物联网）、4G（含 LTE-Cat1，即速率类别 1 的 4G 网络）和 5G 协同发展的移动物联网综合生态体系，在深化 4G 网络覆盖、加快 5G 网络建设的基础上，以 NB-IoT 满足大部分低速率场景需求，以 LTE-Cat1（以下简称 Cat1）满足中等速率物联需求和话音需求，以 5G 技术满足更高速率、低时延联网需求。并且首次明确引导新增物联网终端不再使用 2G/3G 网络，推动存量 2G/3G 物联网业务向 NB-IoT/4G（Cat1）/5G 网络迁移；鼓励各地设立专项扶持和创新资金，支持 NB-IoT 和 Cat1 专用芯片、模组、设备等产品研发工作，提高芯片研发和生产制造能力，满足规模出货需求。

相信随着此次 NB-IoT 正式跻身 5G 国际标，NB-IoT 建设将进一步加速，会对 NB-IoT 大规模商用起到重大的助推作用，国内 NB-IoT 相关领域的厂商也将直接受益。同时，这也将对我国继续领跑 5G 技术带来巨大的推动。