美国网件 Netgear 79 款路由器惊现大量安全漏洞，设备可被劫持

美国网件 (NETGEAR)为全球商用企业用户和家庭个人用户提供创新的产品、优质的智能家庭无线解决方案。产品行销全球 20 余年，专注无线，坚守初心，推出无数时代先锋型的杰作，在欧美乃至亚太地区拥有令人瞩目的市场份额和消费者口碑。然而根据 7 月份安全漏洞调查显示，NETGEAR 多达 79 款路由器存在大量安全漏洞。

以下是漏洞详情：

httpd 服务漏洞

该漏洞存在于 Netgear 路由器的 httpd 服务中，问题出在把用户输入的资料复制到仅能容纳固定长度的缓冲区前，未能正确验证资料长度，造成缓冲区溢出，而让黑客得以执行任意程序，从而接管设备。

早在今年 1 月 , 安全研究人员发现有 79 款的 Netgear 路由器都含有同一个允许黑客执行任意程序的安全漏洞并上报给 Netgear。然而，更令人惊讶的是 Netgear 截至 6 月 15 日才发布安全更新，修复此问题。具体受影响的设备和固件，可参见 github 网址：https://github.com/grimm-co/NotQuite0DayFriday/blob/master/2020.06.15-netgear/exploit.py

除了官方安全更新，用户也可通过防火墙或白名单功能，规定只有受信赖的设备才能访问 httpd 服务来缓解

超危漏洞 PSV-2019-0076

该漏洞影响运行 1.0.2.68 之前版本固件的旗舰路由器 Netgear Wireless AC Router Nighthawk（R7800），未经身份认证的攻击者可利用该漏洞控制路由器。

事实上，该漏洞自 2016 年就已存在，直到现在，Netgear 没有提供关于该漏洞的更多详情，只是敦促消费者尽快访问其在线支持页面下载漏洞补丁。

此外，Netgear R7800 作为 Netgear 2016 年年初发布的一款四天线年度超高性能旗舰级路由器，年度品牌热销榜第 7 名。需要注意的是，运行过时的固件，Netgear R7800 也不再安全，强烈建议尽快更新固件，来增强安全性。

高危命令注入漏洞 PSV-2018-0352

PSV-2018-0352 漏洞影响运行 1.0.2.60 之前版本固件的 Nighthawk(R7800)旗舰路由器，以及 Netgear D6000，R6000，R7000，R8000，R9000 和 XR500 系列的 29 款路由器中。

高危命令注入漏洞 PSV-2019-0051

该漏洞主要影响运行过时固件 R6400，R6700，R6900 和 R7900 系列的 5 款路由器，升级最新固件可修复。

管理凭据漏洞 CVE-2017-18844

NETGEAR R6700v2 1.1.0.38 之前版本、R6800 1.1.0.38 之前版本和 D7000 1.0.1.50 之前版本中存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞获取管理凭证。

不容忽视的型号是 Netgear R6800，其固件中嵌入了多达 13 个硬编码的私有安全密钥。私钥是管理 Internet 安全性机制的关键部分，路由器将使用私钥来发起安全传输并验证固件更新。但是如果可以在路由器的固件中找到密钥，这意味着任何攻击者都可以冒充该设备并进行间接攻击 , 这些密钥与相同型号的所有设备共享，在固件中发布的一个私钥会使成千上万的设备处于危险之中。

目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接：https://kb.netgear.com/000049015/Security-Advisory-for-an-Admin-Credential-Disclosure-on-Some-Routers-PSV-2017-2149

TLS 证书泄露漏洞 PSV-2020-0105

该漏洞导致路由器上的 TLS 证书私钥被暴露给公众。这些私钥可用于拦截和篡改安全连接（间接攻击），从本质上讲，任何受感染的路由器都可以被劫持。此外，这些密钥可以从 Netgear 的支持网站上下载，竟然无需任何身份验证措施即可下载。

受影响的型号包括 R8900，R9000，RAX120 和 XR700 无线路由器。NETGEAR 已发布针对受影响产品型号的固件修补程序，同时强烈建议尽快下载最新固件修补程序来保证安全。