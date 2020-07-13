内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

Imagination 宣布与恩智浦达成最新一轮的 IP 授权协议

2020/7/13 15:43:27来源：TechWeb作者：果青责编：问舟/实习评论：

Imagination Technologies 宣布，公司与汽车半导体供应商恩智浦（NXP）达成新一轮的知识产权（IP）授权协议。Imagination 将以太网数据包处理器知识产权（IP）授权给恩智浦，用于其 S32 车载网络处理器中。

据介绍，Imagination 的 EPP IP 可以加速以太网数据包的路由，这样处理器内核就可以专注于通过云连接来提供新的、有价值的车辆服务。恩智浦的车载网络处理器可以提供符合 ISO 26262 ASIL-D 等级（ASIL 即汽车安全完整性等级）的功能安全、先进的硬件安全、高性能的实时处理和应用处理能力，以及面向服务型网关、域控制器和安全协处理器的车载网络加速功能。

Imagination 的多千兆位（multi-gigabit）EPP IP 提供了一个高度灵活的内核，可以支持智能路由器和多种交换机，或者交换机和路由器的组合。它使用了一个硬件加软件的框架，结合了多个硬件加速器和一个高速、灵活的直接存储器访问（DMA）结构，可以提供完整且高度优化的解决方案，可扩展至多达 16 个端口及每秒处理 1200 万个数据包

恩智浦车辆控制和网络解决方案全球营销总监 Brian Carlson 表示，我们和 Imagination 的合作充分利用了恩智浦在汽车和网络方面的专业知识，使 EPP IP 可以提供灵活性和可编程性，从而解决汽车行业向电动和自动网联汽车转型所带来的新的、严苛的车载以太网网络需求。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Imagination恩智浦

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    