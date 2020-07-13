Imagination 宣布与恩智浦达成最新一轮的 IP 授权协议

Imagination Technologies 宣布，公司与汽车半导体供应商恩智浦（NXP）达成新一轮的知识产权（IP）授权协议。Imagination 将以太网数据包处理器知识产权（IP）授权给恩智浦，用于其 S32 车载网络处理器中。

据介绍，Imagination 的 EPP IP 可以加速以太网数据包的路由，这样处理器内核就可以专注于通过云连接来提供新的、有价值的车辆服务。恩智浦的车载网络处理器可以提供符合 ISO 26262 ASIL-D 等级（ASIL 即汽车安全完整性等级）的功能安全、先进的硬件安全、高性能的实时处理和应用处理能力，以及面向服务型网关、域控制器和安全协处理器的车载网络加速功能。

Imagination 的多千兆位（multi-gigabit）EPP IP 提供了一个高度灵活的内核，可以支持智能路由器和多种交换机，或者交换机和路由器的组合。它使用了一个硬件加软件的框架，结合了多个硬件加速器和一个高速、灵活的直接存储器访问（DMA）结构，可以提供完整且高度优化的解决方案，可扩展至多达 16 个端口及每秒处理 1200 万个数据包。

恩智浦车辆控制和网络解决方案全球营销总监 Brian Carlson 表示，我们和 Imagination 的合作充分利用了恩智浦在汽车和网络方面的专业知识，使 EPP IP 可以提供灵活性和可编程性，从而解决汽车行业向电动和自动网联汽车转型所带来的新的、严苛的车载以太网网络需求。