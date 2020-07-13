内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

新能源旗舰轿车汉上市：比亚迪股价大涨，创历史新高

2020/7/13 17:37:45来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 13 日消息 昨晚比亚迪宣布 “全球超安全智能新能源旗舰轿车”汉正式上市，上市车型包含三款汉EV和一款汉DM。全国综合补贴后，汉EV超长续航版豪华型售价22.98万元、汉EV超长续航版尊贵型售价25.58万元、汉EV四驱高性能版旗舰型售价27.95万元；汉DM四驱性能版豪华型售价21.98万元。

作为全球首款搭载刀片电池的轿车，汉 EV 将搭载比亚迪自主研发的 “刀片电池”，综合续航突破 600 公里.是全球首款搭载刀片电池的新能源轿车，也是全球首款搭载华为 5G 技术量产车型。而汉 DM 搭载的动力电池采用 “七维四层”高温稳定安全矩阵，具备全球最安全的电池安全保护系统。汉车顶采用先进激光钎焊工艺，不仅如此，汉的 1500HS 热成型钢使用量（100 公斤），创中国量产车之最。

或是受上述利好消息影响，比亚迪股价在 7 月 13 日开盘即大涨，截至当天收盘，涨幅达到 10%，报收 97.9 元 / 股，股价创下历史新高

IT之家了解到，比亚迪股份有限公司 2020 年 6 月生产汽车 33725 辆，去年同期 38735 辆；本年累计 158628 辆，去年同期累计 228072 辆，累计同比减少 30.45%。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：比亚迪

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    