比亚迪「汉」将成为搭载 DM-p 强劲版首款车型

IT之家6月18日消息 今天比亚迪官方宣布，比亚迪DM混合动力全新平台命名正式发布: DM-p 强劲版，优于性能 ；DM-i 经济版，精于智慧。p版+i版双剑合璧满足不同市场需求，比亚迪DM技术走向细分，立足混合动力新能源车市场。目前已确定比亚迪汉将成为搭载DM-p的首款车型。

2018年，比亚迪发布了第三代DM技术。该技术在第二代基础上增加了高压BSG电机。

BSG电机具有高电压、大功率和强保电能力三大特点。BSG电机与驱动电机组成双电机架构，可实现发电与驱动的解耦。在高电压518V工作下，BSG电机效率最高达95.4%。BSG电机最大功率为25KW，这相当于一辆微型车驱动电机功率产品动力。同时还能进一步降低油耗，提升驾驶平顺性，降低馈电油耗。

IT之家获悉，DM-p拥有扭矩管理、能量管理以及热管理三大核心技术。

为了拥有更为强劲的动力和优越的通过性，DM-p采用的是三擎四驱或双擎四驱的平台架构。如双擎四驱版本的比亚迪汉DM百公里加速时间仅为4.7S，可媲美V8级发动机性能。

除了极速外，DM-p还具有平顺、静谧、安全和节能的特点。

以汉为例，汉DM在测试过程中，当燃油车开时百公里油耗仅为5.9L。而全新一代唐DM也将通过OTA升级为DM-p技术，亏电油耗将降低至7.5L。该版本车型纯电动续航里程可达80- 100公里。

为了满足用户对动力性能的追求，比亚迪计划在其他高端车型也搭载DM-p版。比亚迪随后还将推出DM-i（经济版）。该技术具备智慧、节能、高效等特点，是为满足“追求更低行车油耗”的用户。