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iQOO 120W 超快闪充充电实测：15 分钟充满电时代到来

2020/7/13 19:33:01来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 13 日消息 iQOO 今日正式发布了 120W 超快闪充技术，新旗舰将于 8 月正式首发该闪充技术。

今日 iQOO 官微通过一个视频展示了 120W 超快闪充技术，充电实测显示，速度肉眼可见的快，5 分钟即可为手机充入 50% 电量，15 分钟充满 100%，该手机电池容量为 4000mAh。

官方还将该 120W 快充技术同 55W 进行了对比，对比显示 120W 冲到 50% 的时候，55W 仅充了 18%，120W 充满电时 55 仅充了 43%。

IT之家了解到，120W 超快闪充机型将首发并量产最新 6C 电芯与阵列式极耳结构设计的快充方式，能够将 20V 6A 转化为 5V 12A 的电流。同时，其充电转化率也从之前的 97% 提升到了 98.5%，能够在 15 分钟内将手机电量充至 100%。考虑到发热以及稳定等原因，IQOO 通过定制电芯（MPW 阵列式极耳结构）和充电芯片将 20V×6A 转化为 10V×12A 实现了 120W 的充电功率，转化率达 98.5%；充电器同时支持智能温控，降低发热；在手机上，IQOO 加大了石墨散热膜、改进了超导 VC 液冷散热系统、高导热凝胶等散热方式，以保证在 120W 快速充电的同时降低发热，提高稳定性。

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关键词：iQOO

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