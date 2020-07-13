1598 元起，iQOO Z1x 上市：6 期免息，加赠 299 元耳机

IT之家7月13日消息 iQOO Z1x 5G 手机已开售，6GB+64GB 版本售价 1598 元，6GB+128GB 售价 1798 元，8GB+128GB 售价 1998 元，8GB+256GB 售价 2298 元。现在购买iQOO Z1x，专享6期免息，加赠价值299元iQOO耳机+半年延保等13重礼品。

IT之家了解到，iQOO Z1x 采用 120Hz 竞速屏，支持 P3 色域 与 HDR10 高清动态范围，搭配全局自适应刷新率技术与 AI 动态帧率适应性优化功能，拥有海蔚蓝、锐酷黑与水漾白三种配色。

配置方面，iQOO Z1x 5G 搭载高通骁龙 765G 处理器，内置 5000mAh 电池，采用新版 iQOO UI，支持 VEG 能量守护技术与 33W 闪充，官方称实验环境下，电量从 1% 到 52% 只需 30 分钟。

散热方面，iQOO Z1x 还加入了 PC 级液冷散热系统，拥有 85mm 超长液冷管 、超 10000mm² 石墨散热膜加持，配合 Cooling Turbo 技术的智能热管理策略。

相机方面，iQOO Z1x 配备了 4800 万 AI 三摄系统 ，支持 Hyper-HDR 、超级夜景 、超清修复，还有视频超分功能，支持将本地相册保存的不清晰视频，通过超清保存功能变得更清晰。



