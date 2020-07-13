印度拟设监管机构，限制谷歌脸书等巨头的数据主导地位

7 月 13 日消息，据外媒报道，印度政府任命的一个专家委员会建议，印度需要设立新的数据监管机构来监督在线收集信息的共享、货币化和隐私等问题，以此限制谷歌、Facebook、亚马逊以及 Uber 等美国科技巨头的在线数据主导地位。

这个由 8 名专家组成的委员会提交报告称，市场力量本身不会从数据中为社会带来最大的效益，而新的监管机构必须解决由此产生的关键问题。报告建议，这个机构必须确保所有利益相关者遵守规则，在提出合法请求时提供数据，评估重新识别匿名个人数据的风险，并帮助为企业创造公平的竞争环境。

这份文件称 Facebook、亚马逊、Uber 以及谷歌等美国科技巨头具有先发优势，是网络效应的受益者，导致许多新进入者和初创企业受到挤压，面临巨大的进入壁垒。监管机构在促进数据共享方面的设想角色将是减轻这些影响，并刺激创新、经济增长和社会福祉。

随着世界各国加强国内数据保护，印度正在起草和加强管理其蓬勃发展的数字经济的政策。印度已经颁布了管理个人数据使用的法案，最新报告还建议通过立法增加对非个人数据的监管。非个人数据是指不包括姓名、年龄或地址等可用于识别个人身份的信息，它还包括那些最初是私人的、但后来被聚合成为匿名数据的信息。

报告中提议的规则将管理数据的收集、分析、分享以及销毁。报告称，此举的目的是为现有企业提供洞察力，并鼓励创建新业务，从而发掘数据的 “巨大”社会和公共价值。

委员会建议为那些收集、处理、存储或以其他方式管理数据的公司创建新的 “数据业务”分类。这些公司包括健康、电商、互联网和技术服务公司，委员会在起草报告之前曾咨询过它们。数据业务被设想为涵盖各个行业部门。