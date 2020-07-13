受 “电池门”影响的 iPhone 用户现在可提起申请，苹果将赔偿 25 美元

IT之家 7 月 13 日消息 今年早些时候，苹果公司同意解决美国的一项集体诉讼，该公司指控该公司故意对老款 iPhone 机型降速。现在，符合条件的 iPhone 用户开始收到有关其法律权利和选择的通知。

根据拟议的和解方案，苹果将向每位提交索赔申请的符合条件的 iPhone 用户提供约 25 美元的现金赔偿，其总赔付金额将在 3.1 亿美元至 5 亿美元之间。根据提交索赔的数量，每位 iPhone 用户获得的具体金额可能会略有不同。

符合条件的用户包括任何在 2017 年 12 月 21 日之前拥有运行 iOS 10.2.1 或更高版本的 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus 和 / 或 iPhone SE，和 / 或运行 iOS 11.2 或更高版本的 iPhone 7 或 iPhone 7 Plus 的美国居民，还必须在他们的设备上出现过 “性能降低”。

苹果已经建立了一个网站，符合条件的集体成员可以在该网站上提交索赔或查看他们的其他选择，包括排除自己在诉讼中保留就此事单独起诉苹果的能力。所有索赔必须在 2020 年 10 月 6 日前在线提交或通过信件邮寄。

值得一提的是，苹果公司否认了所有指控，只是为了 “避免繁琐和昂贵的诉讼”而达成这一和解。美国北加州地方法院称，此次和解并不代表苹果承认错误行为。

这起集体诉讼是在 2017 年 12 月提起的，此前不久，苹果公司透露，为了防止设备意外关机，在必要的时候会节制一些使用老化电池的旧款 iPhone 机型的最大性能。

苹果在 iOS 10.2.1 中引入了这一电池 / 性能管理系统，但最初并没有在更新的发布说明中提到这一变化。同样，在一个月后发布的声明中，苹果仍然只提到了模糊的 “改进”，导致 iPhone 意外关机的情况大幅减少。

苹果公司在 2017 年 12 月为其缺乏沟通而道歉，并在 2018 年底前将 iPhone 6 及更新机型的电池更换价格降至 29 美元，以安抚客户。随后，苹果发布了 iOS 11.3，新增了一项功能，用户可以追踪 iPhone 电池的健康和性能状态。

IT之家了解到，从 iOS 11.3 开始，性能管理系统也被默认关闭，只有在 iPhone 遭遇意外关机时才会启用。用户也可以手动禁用性能管理。