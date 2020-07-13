前 Mac 主管：Windows PC 将不得不跟随苹果转向 ARM

IT之家 7 月 13 日消息 据 9to5Mac 报道，苹果前 Mac 开发主管 Jean-Louis Gassée 表示，苹果决定在 Mac 上改用 ARM 处理器，这将使更高端的 Windows PC 也不可避免地要这样做。

Gassée 认为，这也将反过来迫使英特尔开始制造自己的 ARM CPU 用于 Windows 机器。IT之家了解到，Gassée 在 1990 年离开了苹果，但作为搁置向其他厂商授权 macOS 计划的人，他对 Mac 的未来起到了极有影响力的作用。

Gassée 在一篇博客文章中提出了自己的理由。他说，首先，我们完全有理由相信苹果的说法，即 ARM 处理器将提供更高的性能和更长的电池续航。

Gassée 称：“根据 Geekbench 测试，A12Z 的性能与 MacBook Pro 相匹配，甚至超过它。苹果没有披露 A12Z 处理器的 TDP，但可以参考一个间接的数字——iPad Pro 的 18W 电源适配器输出。这让我们了解对苹果硅的期待，在不损失处理能力的情况下显著降低 TDP。其次是吞吐量。鉴于现在的 A12Z，无法想象未来的 Apple Silicon Mac 与相应的 x86 PC 相比，会有低于 25% 的吞吐量。诚然，这些都是对苹果 Silicon Mac 的推测和概括性的假设。想想看，速度更快、体积更小的笔记本电脑在电池充电后能续航 10 小时。如果不是这样，那苹果何必烧这几十亿呢？”

微软不可能坐视苹果以市场上最强大的个人电脑独占鳌头，生产 Windows PC的第三方品牌也不会允许。

Gassée 称：“这就给微软留下了一个选择。要么考虑 ARM Windows，把现代 PC 拱手让给苹果；要么勇往直前，解决应用兼容性问题，提供基于 ARM 的竞品。当然，这是一个两难选择。微软将勇往直前 ...... 对 Windows PC 行业的其他公司产生影响。具体来说，如果苹果提供了实质上更好的笔记本电脑和台式机，而微软继续在 ARM Surface 设备上改进 Windows，那么戴尔、惠普、华硕和其他厂商会怎么做？为了竞争，PC 厂商们也得跟风，他们会‘走 ARM’，因为抛开所有的防御性言论不谈，苹果和微软会让人觉得 x86 架构实际上是：旧的。”

微软公司曾尝试制造采用 ARM 处理器的 Surface 机器，但并不能运行多少应用，也并不成功。鉴于大家都会希望使用 ARM 处理器来运行 Windows，英特尔同样别无选择。

Gassée 称：“这就给英特尔留下了一条路：如果你打不过他们，就加入他们。英特尔将重新获得 ARM 授权 (2006 年，英特尔将基于 ARM 的 XScale 业务卖给了 Marvell)，并为 PC OEM 厂商拿出有竞争力的 ARM SoC 产品。”

Gassée 最初并不认为苹果有可能将其所有机器都换成 ARM，但在 3 月份时表示，台积电已经证明他错了。

Gassée 称：“Ampere 设计并销售云服务器中使用的高功率 ARM 芯片，与 Xeon 处理器展开竞争。Ampere 向我们展示了 ARM 架构可以产生 Mac Pro 所需要的芯片等级。而且，恰好这些芯片是由台积电生产的，而台积电也是生产苹果 A 系列处理器的公司。”