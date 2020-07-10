内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Mac之家>Mac新闻

苹果 Mac 产品 2020 Q2 全球出货量预计增长 5.1%

2020/7/10 8:07:12来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 10 日消息 据 Macrumors 报道，根据 Gartner 今天下午发布的最新 PC 出货量报告显示，2020 年第二季度苹果 Mac 产品的全球出货量预计增长 5.1%。

Gartner 20 季度第二季度全球 PC 供应商单位的初步出货量估计（千台）

IT之家了解到，苹果在 2020 年第二季度出货近 440 万台 Mac 产品，高于 2019 年第二季度的 420 万台。苹果在本季度的市场份额从去年同期的 6.6% 增长到了 6.7%。苹果出货量上升的同时，整个个人电脑市场也增长了 2.8%。

苹果继续保持全球第四大 PC 供应商的地位，仅次于联想，惠普和戴尔。联想成为本季度最大的个人电脑供应商，出货量为 1619.7 万台，市场份额为 25%，其次是惠普，出货量为 1616.5 万台，市场份额为 24.9%。

苹果的市场份额趋势：06 年 1 季度至 2 季度（Gartner）

戴尔是第三大供应商，出货量为 1064.8 万台 PC，市场份额为 16.4%，但戴尔是唯一一家出货量下降的主要供应商之一。

苹果在美国的 Mac 出货量也有所增长，2020 年第二季度 Mac 出货量为 200 万台，高于 2019 年第二季度的 190 万台，增长了 4.3%，仅次于惠普，戴尔和联想。美国整体 PC 出货量也同比增长 4.6%。

Gartner 对 20 年第二季度美国 PC 供应商的初步出货量估算（千台）

据 Gartner 称，本季度 PC 出货量增长是受到在家办公需求所推动的。出货量的上升趋势预计不会继续。

IDC 也发布了自己的 PC 出货量报告，不过两家分析机构的报告很大的不同。IDC 的数据显示，苹果在 2020 年第二季度出货 560 万台 Mac，比 2019 年第二季度估计的 410 万台增长了 36%。

IDC 认为，全球 PC 市场整体增长了 11.2%，出货总量为 7,230 万台，而 Gartner 认为，本季度该市场出货总量为 6,480 万台。

值得注意的是，来自 Gartner 和 IDC 的数据是估算值，不能反映 Apple 的实际销售额。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果Mac

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    