苹果 Mac 产品 2020 Q2 全球出货量预计增长 5.1%

IT之家 7 月 10 日消息 据 Macrumors 报道，根据 Gartner 今天下午发布的最新 PC 出货量报告显示，2020 年第二季度苹果 Mac 产品的全球出货量预计增长 5.1%。

Gartner 20 季度第二季度全球 PC 供应商单位的初步出货量估计（千台）

IT之家了解到，苹果在 2020 年第二季度出货近 440 万台 Mac 产品，高于 2019 年第二季度的 420 万台。苹果在本季度的市场份额从去年同期的 6.6% 增长到了 6.7%。苹果出货量上升的同时，整个个人电脑市场也增长了 2.8%。

苹果继续保持全球第四大 PC 供应商的地位，仅次于联想，惠普和戴尔。联想成为本季度最大的个人电脑供应商，出货量为 1619.7 万台，市场份额为 25%，其次是惠普，出货量为 1616.5 万台，市场份额为 24.9%。

苹果的市场份额趋势：06 年 1 季度至 2 季度（Gartner）

戴尔是第三大供应商，出货量为 1064.8 万台 PC，市场份额为 16.4%，但戴尔是唯一一家出货量下降的主要供应商之一。

苹果在美国的 Mac 出货量也有所增长，2020 年第二季度 Mac 出货量为 200 万台，高于 2019 年第二季度的 190 万台，增长了 4.3%，仅次于惠普，戴尔和联想。美国整体 PC 出货量也同比增长 4.6%。

Gartner 对 20 年第二季度美国 PC 供应商的初步出货量估算（千台）

据 Gartner 称，本季度 PC 出货量增长是受到在家办公需求所推动的。出货量的上升趋势预计不会继续。

IDC 也发布了自己的 PC 出货量报告，不过两家分析机构的报告很大的不同。IDC 的数据显示，苹果在 2020 年第二季度出货 560 万台 Mac，比 2019 年第二季度估计的 410 万台增长了 36%。

IDC 认为，全球 PC 市场整体增长了 11.2%，出货总量为 7,230 万台，而 Gartner 认为，本季度该市场出货总量为 6,480 万台。

值得注意的是，来自 Gartner 和 IDC 的数据是估算值，不能反映 Apple 的实际销售额。