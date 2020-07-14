曝苹果 iPhone OLED 屏幕采购量太少 ，被三星罚款 9.5 亿美元

IT之家7月14日消息 外媒9to5 Mac报道，苹果又向三星支付了一笔款项，原因是iPhone销量太少。根据Display Supply Chain Consultants最新报告，苹果向三星一次性支付9.5亿美元，原因是采购的iPhone OLED显示屏数量少于协议要求。

三星在发布的第二季度指导意见中指出，2020年第二季度的营业利润中包含了“与显示器业务相关的一次性收益”，但它并没有透露金额。The Elec上个月报道称，三星从苹果那里获得了约7.45亿美元款项，但今天DSCC报道援引匿名消息来源，称苹果支付的款项“接近9.5亿美元”。

“苹果的支付款项很可能将原本显示设备的运营亏损变成运营利润，”报告解释道。三星显示的营收指导同比下降7%，但营业利润指导却上升了23%，而且这远远高于分析师的预期。

IT之家了解到，这并非是第一次，类似的事情发生在2019年第二季度，当时苹果也因为没有按照约定的要求购买OLED显示器而面临三星处罚。但当时苹果不太可能以现金方式结清债务，而是给予三星显示额外的订单，以使得利润等于缴纳的罚款。今年的情况是否如此还不清楚。

苹果与许多供应商都有协议，规定最低采购量，来谋求实现单价降低。如果苹果没有达到最低采购量，合同通常会规定要进行罚款。今年，苹果的供应链和需求都受到COVID-19疫情的影响，这可能是导致苹果订购的OLED面板数量少于最初预期的原因之一。