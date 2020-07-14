210 亿美元！芯片公司 ADI 将斥资收购竞争对手 Maxim

北京时间 7 月 14 日早间消息，半导体制造商 Analog Devices（简称 ADI）周一宣布，将斥资约 210 亿美元收购竞争对手 Maxim Integrated Products，希望借此提升汽车和 5G 芯片领域的市场份额。这也将成为美国今年最大的一笔并购交易。

该交易也是 ADI 有史以来规模最大的交易，双方合并后的企业价值约为 680 亿美元，使之可以与德州仪器等行业巨头抗衡。

ADI CEO 文森特 · 洛奇（Vincent Roche）表示，合并后的工程团队有助于公司为汽车等客户设计更专业、利润率更高的芯片。

“如果做大众化产品，就会面临采购人员的大幅杀价。”洛奇说，“但我们的重点是以尖端技术真正影响客户的应用水平。”

ADI 今年 4 月中旬首次与 Maxim 接触，双方的股价当时都在逐步走出新冠疫情期间的谷底。ADI 原本认为竞争对手的溢价过高，但后来却认可了在动荡市场中的换股收购方式。过去 3 个月，该交易通过虚拟会议完成了各种谈判。

双方称，该交易将把 Maxim 在汽车和数据中心市场的优势与 ADI 在工业、通信和商户资医疗领域的优势结合起来。

ADI 总部位于马萨诸塞州诺伍德，专门为交通、医疗、仪表装置和便携消费电子设备提供传感器、数据转换器、放大器和其他数据处理产品。

加州圣何塞的 Maxim 则专门设计和制造模拟芯片，可以用于汽车、制造、能源、通信、医疗和联网设备。

此次交易对 Maxim 的估值为每股 78.43 美元，较上周五的股价溢价 22%。按照交易条款，Maxim 股东每持有 1 股 Maxim 股票，将获得 0.630 股 ADI 股票。

该交易完成后 18 个月有望为合并后的公司增加调整后收益，还有望在第二年年底时节省 2.75 亿美元成本。