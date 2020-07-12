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紫光展锐智能手表芯片 W307 发布：台积电 28nm 工艺，单核 A53

2020/7/12 16:48:45来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月12日消息 近期，紫光展锐新一代智能手表平台 W307发布，基于超低功耗架构设计 , 采用亚米级高精度定位方案，高集成 4G 全网通，将为用户带来更丰富的智能体验。

IT之家了解到，W307 采用台积电 28nm HPC + 工艺制程，芯片集成 CPU、内存、4G 多模调制解调器、蓝牙、Wi-Fi、GNSS 和影像系统。W307 的封装面积较上一代 4G 手表平台春藤 8521E 更小，为终端产品的设计空间带来了更大的自由度。W307 对性能、连接、智能和功耗各方面都做了显著优化，平台主要亮点包括：

  • 高集成：W307 SoC 采用单核 A53 处理器，封装面积比上一代减少 30%，大大节省了 PCB 布局面积，可做单面摆件。

  • 轻系统、低功耗：W307 采用 RTOS 轻量级系统，拥有流畅且快速响应的用户体验，整体功耗比上一代降低 30% 以上，可为智能手表带来更持久的续航表现。

  • 高清视频通话：W307 内置紫光展锐可靠的、经过全球广泛认证的第二代 4G LTE 多模调制解调器，支持 LTE Cat4、WCDMA 和 GSM 通信制式，可提供 4G+Wi-Fi 高清视频通话。

  • 亚米级高精度定位：结合紫光展锐 AI 多重定位技术、高精度定位 SDK，W307 可支持亚米级高精度定位，为电子围栏等应用场景提供了强大的技术基础，满足父母希望获得儿童精准位置的需求。

  • 丰富应用：W307 可适配多种 RTOS 应用，支持九轴传感器和广受欢迎的语音助手、语音微聊、计步器等应用，为儿童提供丰富而有趣的互动及娱乐体验。

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关键词：紫光展锐智能手表芯片

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