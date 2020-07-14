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Redmi Note 9 印度定于 7 月 20 日发布：联发科 G85 处理器，约合 1400 元

2020/7/14 8:56:02来源：TechWeb作者：Suky责编：骑士评论：

今年初，Redmi 就在印度召开发布会，正式推出了 Redmi Note 9 系列的部分机型，包括 Redmi Note 9 Pro 和 Redmi Note 9 Pro Max 两款。现在有最新消息，近日 Redmi 官方正式宣布，Redmi Note 9 也将于 7 月 20 日在印度发布。

根据 Redmi 官方公布的海报来看，全新的 Redmi Note 9 最大的亮点是将继续后置方形四摄相机模组，具体包括 4800 万主摄 + 800 万超广角 + 200 万微距 + 200 万景深镜头，前置则为 1300 万像素。虽然定位入门，但单从相机配置来看还是非常不错的。

其他方面，全新的 Redmi Note 9 将基本延续此前发布的 Redmi Note 9 Pro 和 Redmi Note 9 Pro Max 对策外观设计思路，采用的是一块 6.53 英寸 FHD + 刘海全面屏，搭载联发科 Helio G85 处理器，配备 4GB 内存，电池容量为 5020mAh，支持 18W 快充，运行基于 Android 10 深度定制的 MIUI 系统。

据悉，全新的 Redmi Note 9 将于 7 月 20 日在印度发布，有外媒透露称该机的起售价不超过 15000 印度卢比（约合人民币 1400 元）。

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关键词：Redmi Note 9Redmi

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