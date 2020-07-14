迅雷 iOS 版上架！迅雷云盘发布 BT 和磁力链等资源下载教程

IT之家7月14日消息 迅雷已经重新上架 App Store ，这次带来了【超快下载】【超大云盘】【在线播放】等功能。

下面是迅雷云盘发布的资源下载教程：

资源极速下载

打开迅雷 App，进入首页【本地下载】，点击【创建下载】按钮，输入资源下载地址后即可创建下载任务。

小技巧：复制链接后直接打开 App，也可以下载。

IT之家备注：App 内支持 http、https、ftp 开头的下载地址。

资源秒存云盘

迅雷下载新玩法：你的私人云盘！帮你保存 BT 种子、磁力链等多种资源，免费享受 2T 超大云盘，资源存入云盘后可高清在线播放、高速下载！

第一步：浏览器打开 pan.xunlei.com

第二步：在网页内填写资源下载地址，点击存入云盘，在网页内登录迅雷账号，点击【上传】按钮，输入资源下载地址，并点击【保存网络文件】，支持磁力链、BT 种子、EMule、http 或 ftp 等多种链接。

* 保存网络文件不会消耗手机流量。

第三步：打开迅雷 App 播放和下载

在迅雷 App 打开【云盘】页面，即可看到所有云盘资源，点击就能直接播放、或高速下载！

* 存入云盘需要一定时间，用户可以在 App 的【传输】页面中查看上传进度。当然啦，绝大部分资源能够在几分钟内添加完成。

* 云盘支持存入 magent、EMule、ed2k 等多种下载地址！

限期福利，7月6日至7月19日期间登陆用户可领取最高6TB空间。点此链接参与。