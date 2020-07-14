内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

麒麟软件 UKUI 在华为 openEuler 社区上线测试，7 月底发布

2020/7/14 14:17:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月14日消息 经 openEuler 社区技术委员会讨论决定，openEuler 社区正式成立 UKUI SIG。UKUI SIG 的成立将进一步完善和丰富 openEuler 的桌面环境，openEuler 社区参与者和用户可获得由 UKUI SIG 维护的 UKUI 桌面环境，并且通过 openEuler 社区获得技术支持。

UKUI SIG 首位的 Maintainer 为麒麟软件，是 openEuler 社区首批创始  SIG 之一。

IT之家了解到，UKUI 是一款由麒麟软件主导开发的轻量级 Linux 桌面环境，其 3.0 版本按照简洁、易用、高效的设计理念，基于 QT 全新开发而成。目前 UKUI 已经支持 Ubuntu、Debian、Arch 等主流的 Linux 发行版，即将支持 Fedora 和 openEuler。根据 SIG 的发布计划，支持 openEuler 的 UKUI 将于 7 月底与大家见面。

目前 UKUI 对 openEuler 的适配进度已完成 80%，主要组件在 openEuler 上基本可以运行，代码已上传至 openEuler 社区，并且为社区提供了尝鲜版本。

尝鲜版本下载链接

https://gitee.com/openkylin/ukui-issues/blob/master/Install.md

目前主要的进行的工作是增强 UKUI 在 openEuler 上的运行稳定性，并将代码移植到 OBS 上进行编译和构造，以方便社区更好的集成和使用。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为麒麟openEuler

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    