麒麟软件 UKUI 在华为 openEuler 社区上线测试，7 月底发布

IT之家7月14日消息 经 openEuler 社区技术委员会讨论决定，openEuler 社区正式成立 UKUI SIG。UKUI SIG 的成立将进一步完善和丰富 openEuler 的桌面环境，openEuler 社区参与者和用户可获得由 UKUI SIG 维护的 UKUI 桌面环境，并且通过 openEuler 社区获得技术支持。

UKUI SIG 首位的 Maintainer 为麒麟软件，是 openEuler 社区首批创始 SIG 之一。

IT之家了解到，UKUI 是一款由麒麟软件主导开发的轻量级 Linux 桌面环境，其 3.0 版本按照简洁、易用、高效的设计理念，基于 QT 全新开发而成。目前 UKUI 已经支持 Ubuntu、Debian、Arch 等主流的 Linux 发行版，即将支持 Fedora 和 openEuler。根据 SIG 的发布计划，支持 openEuler 的 UKUI 将于 7 月底与大家见面。

目前 UKUI 对 openEuler 的适配进度已完成 80%，主要组件在 openEuler 上基本可以运行，代码已上传至 openEuler 社区，并且为社区提供了尝鲜版本。

尝鲜版本下载链接

https://gitee.com/openkylin/ukui-issues/blob/master/Install.md

目前主要的进行的工作是增强 UKUI 在 openEuler 上的运行稳定性，并将代码移植到 OBS 上进行编译和构造，以方便社区更好的集成和使用。