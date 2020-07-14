华为上半年营收 4540 亿元：增速四年来首次下滑，“求生存”仍是主旋律

7 月 14 日消息，华为昨日发布 2020 年上半年经营业绩。2020 年上半年，公司实现销售收入 4,540 亿元人民币，同比增长 13.1%，净利润率 9.2%。

其中，运营商业务收入为 1,596 亿元人民币，企业业务收入为 363 亿元人民币，消费者业务收入为 2,558 亿元人民币。运营商 35.15%，企业业务 7.99%，消费者业务 56.34%。

上半年销售收入增速同比下滑约 10%

2020 年上半年经营业绩显示，华为今年上半年营收 4,540 亿元，同比增长 13.1%，仍呈现增长态势，但是营收增速却同比下滑约 10%。

通过比较华为 2017-2020 年的上半年年报，我们可以发现，这是近 4 年华为首次出现销售收入增速下滑的情况。

消费者业务是华为当前的营收支柱，华为销售收入增速下滑与其消费者业务的发展情况息息相关。而受疫情和美国管制措施等因素影响，去年全年华为消费者业务同比增长 34%，今年上半年增速跌落至 15.85%。

据市调机构 Canalys 数据显示，一季度疫情对全球智能手机市场造成了严重影响，出货量同比下降 13%。华为智能手机全球出货量为 4900 万部，同比下滑 17%，市场份额为 18%，仅次于三星。而 4-5 月，调研机构 Counter Point 的数据显示，华为的全球智能手机市场份额均超越三星，成为全球第一。

今年 5 月，美国对华为的禁令再次升级，台积电在向华为提供产品之前必须获得许可证，并且不保证授予许可证。针对美国的限制，华为轮值董事长郭平表示，“求生存”是华为现在的主题词。

而 5G 方面，华为将面临被禁止参与英国 5G 网络基础设施的风险。近日，意大利也宣布禁止华为参与建设本国的 5G 网络，同时取消华为的招标资格。

消费者业务继续挑大梁，国内手机市场份额稳居第一

海外政策收紧，华为猛攻国内市场。

手机方面，华为今年重点关注国内中低端市场。今年上半年开始，华为与荣耀密集发布了众多 5G 新机型，除了售价 4188 元起的 P40 高端旗舰手机以外，其余华为系手机开始全面主打性价比。

据市调机构 Canalys 数据显示，在中国市场，其它几大品牌出货大幅下滑，华为逆势实现正增长。一季度，华为手机在中国市场出货量达 3010 万部，同比增长 1%，在中国市场占有率提升至 41.4%。

在今年的华为分析师大会上，华为消费者业务首席战略官邵洋表示，在中国市场，华为手机今年一季度出货量实现了同比增长，并且华为单品牌市场份额第一。GFK 数据显示，华为（28%）+ 荣耀（14%）整体市场份额已达到 42%。

而随着新基建的推进，华为在国内的运营商业务也势态明朗。今年，华为与运营商的合作也有序开展。如中国移动 371 亿采购 5G 基站，华为拿下 57%，超 13 万座。同期在中国联通今年的 5G 集中采购中，华为也获得了其中的大部分份额。

在黑天鹅事件频频发生的 2020，华为的机遇与挑战并存，在消费者业务红利逐渐见顶的情况下，如何抓住技术的新机遇，发掘新的增长曲线，无疑是华为当下必须面对的难题。