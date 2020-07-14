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小米在印度发布 “米家充气宝”，可给摩托车充气

2020/7/14 16:42:44来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 14 日消息 根据小米印度推特的消息，小米在印度发布了米家充气宝，售价 2299 卢比，约合人民币 213 元。

IT之家了解到，这款米家充气宝已经在国内开卖，售价为 199 元。

根据官方介绍，米家充气宝可加压到 130psi，满电可充 6 条摩托车轮胎，6 分钟可充满一条轮胎。设计方面，米家充气宝内置 18650 锂电池，自带 LED 照明灯，采用 Micro USB 接口充电，支持数字显示检测胎压，可以预设压力，充到即停。

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关键词：小米印度充气宝

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