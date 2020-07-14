《绝地求生》售出 7000 万份，第八赛季萨诺重制 7 月 22 日推出

IT之家 7 月 14 日消息 为纪念游戏《绝地求生》销量超 7000 万份，该游戏开发商蓝洞宣布《绝地求生》第八赛季将对雨林地图萨诺进行重制。据悉，新版本将于 7 月 22 日在 Steam 平台率先推出，7 月 30 日登陆 Xbox One、PS4 和 Stadia 平台。

根据官方的消息，重置后的萨诺雨林地图在新兵训练营，遗址，Pai Nan, Khao 和采石场等热门地点都进行了重大更新，新增旅游小镇 “ Getaway”和新兵训练营 “ Airfield”。此外，PUBG 开发团队对萨诺进行了视觉信号保真度，游戏平衡和游戏性能等方面的全面升级更新。

● 物资运输车：在萨诺自动行驶的货运卡车为玩家们提供了全新的装备拾取方式。当运输车受损时会有一些物资掉落，此时运输车将继续保持前进。如果玩家将运输车摧毁则能拾取更多的精良武器和装备。

● 定制奖励：摧毁物资运输车的玩家将获得完全定制的武器奖励。在 PUBG 中，玩家有史以来第一次可以拾取预装附件和独特皮肤的武器。

● 汽油桶性能提升：在 7.2 轮更新时与大家短暂见面的汽油桶随着几项追加更新终于回归并在第八赛季正式登陆正式服。将汽油倾泻到地面上用火焰给对手设置障碍或将汽油桶抛向对手后点燃它们吧!

● 竞技比赛新赛季：新一轮排位赛将于 8.1 轮更新后开启。本赛季的评分机制有了大幅改变，玩家竞技积分的获得将依据队伍排名而非个人排名。此外，维寒迪已加入排位赛地图池。

● 生存通行证：猎仇：在最新一轮更新中，全新的生存通行证也将在大家不断探索被遗忘的天堂——萨诺时给大家带来大量的新皮肤。