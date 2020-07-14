Realme 推出 C11 入门级智能手机：待机长达 40 天

IT之家 7 月 14 日消息 今天 Realme 在印度推出了 C11 入门级智能手机，售价为 7499 印度卢比（约 697 元），将于 7 月 22 日开始在 Flipkart 上销售。

Realme C11 配备了 6.5 英寸 HD + 水滴屏，前置 500 万像素自拍摄像头。采用联发科 Helio G35 SoC，只有 2GB 内存和 32GB 存储空间的版本。

手机内置 5000mAh 电池，不支持任何形式的快充，但官方宣称该机的待机时间可长达 40 天。此外，这款手机使用了旧的 micro USB 接口，后置摄像头由一个 1300 万像素摄像头和一个 200 万像素摄像头组成。

IT之家了解到，Realme 在推出 Realme C11 的同时，还推出了一款新的充电宝，额定容量为 10000mAh。配备了一个普通的 USB 接口和一个 USB Type-C 接口，充电功率高达 30W，兼容大多数快速充电标准，如高通 Quick Charge、SuperVOOC 等。此外可以使用 USB Type-C 接口为其充电，功率也差不多。还具有低电流模式，适用于耳机等设备，售价为 1,999 印度卢比（约185元），将于 7 月 21 日开售。