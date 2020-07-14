不止是限定显卡，英伟达公布《赛博朋克 2077》主题机箱

IT之家 7 月 14 日消息 游戏《赛博朋克 2077》虽然还未正式推出，但已获得大量玩家的关注，连硬件厂商也不例外。此前英伟达宣布将推出游戏主题限定款的 RTX 2080Ti 显卡，而今天，英伟达通过视频公布了《赛博朋克 2077》主题机箱。

根据官方公布的细节，这款《赛博朋克 2077》主题 MOD 机箱硬件配置如下： 机箱：海盗船 Crystal 570X RGB GPU：GeForce RTX 2080 Ti 《赛博朋克 2077》限定版 CPU：Intel i9-9900k 主板：MSI Z390-A Pro 内存：32GB (4x8) HyperX Predator RGB 3200Mhz 三星 950 PRO 1TB & 三星 970 EVO 1TB 电源：Corsair HX1000 水冷：Bitspower

《赛博朋克 2077》是知名游戏《巫师》系列开发商 CD Projekt RED 开发制作的一款角色扮演游戏。故事设定在黑暗腐败、科技高度发达的未来世界中，并且兼有开放世界元素与 RPG 机制。IT之家了解到，该作将于 11 月 19 日登陆 PC、PS4 和 Xbox One。此外，该游戏还会登陆次世代主机 PS5 和 XSX。