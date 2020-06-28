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《赛博朋克 2077》25 分钟 4K 实机演示，展示任务、战斗和对话系统

2020/6/28 17:36:33来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6月28日消息  海外网友 @Parris 26 日于 YouTube 上传了一段《赛博朋克 2077》的 25 分钟 4K 实机演示视频，该视频着重演示了该作的任务、战斗和对话系统。

该片段曾出现在火线夜之城的第一期预告片中，并有部分影像曾在此前的直播中出现。

除游戏系统外，该片中还出现一个首次现身的玩法——脑舞（脑力开发游戏Braindance）。

以下是时间表

00:00 简介

01:13 官方预告片

03:15 开发人员预告片讲解

7:55 公告

8:40 赛博朋克 2077 动画

11:08 Braindance

18:08 开发人员简介 : Braindance

24:00 结尾

此外，火线夜之城直播预计将会在不久之后推出第二集。

IT之家了解到，《赛博朋克 2077》是知名游戏《巫师》系列开发商 CD Projekt RED 开发制作的一款角色扮演游戏。故事设定在黑暗腐败、科技高度发达的未来世界中，并且兼有开放世界元素与 RPG 机制。

《Cyberpunk 2077》官方宣称其在内容和游戏玩法上均已完成。包括任务、过场动画、技能和物品等方面，但仍需要一段时间来验证是否有漏洞，预计将于今年 11 月 19 日登陆 PC/X1/PS4 平台，年底登陆 Stadia 平台。

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关键词：赛博朋克2077游戏

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