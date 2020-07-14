亚马逊将推出智能购物车：无需收银员也不用排队支付

北京时间 7 月 14 日晚间消息，据外媒报道，亚马逊今日宣布，今年晚些时候将在洛杉矶开设的新杂货店推出智能购物车 “Dash Carts”，旨在帮助消费者快速购物。

亚马逊表示，当消费者向购物车内添加商品时，Dash Carts 会跟踪商品，然后在购物者取出购物袋时，自动收费，从而免去了排队结账的麻烦。

Dash Carts 使用的是 Amazon Go 无人便利店率先使用 “Just Walk Out”无收银员技术。购物者必须拥有亚马逊账户和智能手机，才能使用 “Dash Carts”购物车。

消费者进入亚马逊杂货店后，先要扫描亚马逊应用程序（App）中的二维码，然后登录到购物车，并加载 Alexa 购物清单。每辆购物车都配备了摄像头，当物品放在购物车内的袋子里时，摄像头可以使用计算机视觉来识别物品。如果需要的话，还会配备一个内置的秤来称重。

对于新鲜农产品这样的商品，购物者在显示屏上输入商品的四位数代码和数量，显示屏上会记录重量和价格。购物车还配备了优惠券扫描仪，可以对购物者的订单进行任何折扣。

当购物者添加和移除商品时，购物车前面的显示屏会相应地调整总价。购物费用从购物者的亚马逊账户关联的信用卡中扣除，并通过电子邮件发送收据的副本。