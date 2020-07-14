内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

亚马逊将推出智能购物车：无需收银员也不用排队支付

2020/7/14 20:00:39来源：新浪科技作者：李明责编：西瓜/实习评论：

北京时间 7 月 14 日晚间消息，据外媒报道，亚马逊今日宣布，今年晚些时候将在洛杉矶开设的新杂货店推出智能购物车 “Dash Carts”，旨在帮助消费者快速购物。

亚马逊表示，当消费者向购物车内添加商品时，Dash Carts 会跟踪商品，然后在购物者取出购物袋时，自动收费，从而免去了排队结账的麻烦。

Dash Carts 使用的是 Amazon Go 无人便利店率先使用 “Just Walk Out”无收银员技术。购物者必须拥有亚马逊账户和智能手机，才能使用 “Dash Carts”购物车。

消费者进入亚马逊杂货店后，先要扫描亚马逊应用程序（App）中的二维码，然后登录到购物车，并加载 Alexa 购物清单。每辆购物车都配备了摄像头，当物品放在购物车内的袋子里时，摄像头可以使用计算机视觉来识别物品。如果需要的话，还会配备一个内置的秤来称重。

对于新鲜农产品这样的商品，购物者在显示屏上输入商品的四位数代码和数量，显示屏上会记录重量和价格。购物车还配备了优惠券扫描仪，可以对购物者的订单进行任何折扣。

当购物者添加和移除商品时，购物车前面的显示屏会相应地调整总价。购物费用从购物者的亚马逊账户关联的信用卡中扣除，并通过电子邮件发送收据的副本。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：亚马逊

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    