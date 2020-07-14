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《死亡搁浅》PC 版在 Steam/Epic 正式开售：售价 298 元

2020/7/14 22:05:12来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 14 日消息 传奇游戏制作人小岛秀夫的史诗级作品《死亡搁浅》（DEATH STRANDING）今晚 22 点正式在 Steam 和 Epic 商城解锁发售，国区售价为 298 元。

《死亡搁浅》PC 版本由小岛工作室 (KOJIMA PRODUCTIONS)开发，505 Games 全球发行，这也是小岛秀夫在独立创业之后制作的第一款 3A 级游戏，游戏已于去年 11 月份在 PS4 独占发售。

据官方介绍，今日上线 PC 平台的《死亡搁浅》为 PC 平台的玩家提供了全新的独占特性与可玩内容，其中包括超宽屏幕显示支持、高帧率、来自 NVIDIA 的先进技术支持更有与 Valve 旗下脍炙人口的作品《半衰期》(Half-Life)与《传送门》(Portal)进行联动的精彩游戏内容。

IT之家了解到，《死亡搁浅》的游戏世界观设定在科幻的未来世界，这个世界发生了一起叫做「死亡搁浅」的事件，导致这个世界存在一种叫「时间雨」的诡异天象，被这种雨淋到的有机生物会发生极速的老化现象，而一种叫 BT 的奇异生物在地表浮现，威胁人类的生命。在这种特殊的时代背景下，地球上的人类都纷纷转入地下或远离都市生活，整个世界分崩离析，原有人类的国家和政体也几乎都在崩溃边缘。山姆 · 布里吉斯必须勇敢直面因死亡搁浅而面目全非的世界。手握残存的希望碎片，踏上征途，逐步重建已分崩离析的世界。

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关键词：死亡搁浅

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