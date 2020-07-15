比利时数据保护局对谷歌处以 60 万欧元创纪录罚款

北京时间 7 月 15 日早间消息，比利时数据保护局（APD）已对谷歌处以创纪录的 60 万欧元（约合 68 万美元）罚款，理由是该公司未遵守有关网民 “被遗忘权”的欧盟规定。

比利时数据保护局周二表示，60 万欧元的罚款是该局有史以来开出的最大一笔罚款，相当于此前最高罚款金额的 10 倍以上。

谷歌未从其搜索结果中删除指向 “过时的”一些新闻文章的链接，而比利时数据保护局认为这些文章损害了一位比利时公众人物的声誉。这些文章出现在与此人名字相关的搜索结果中，涉及毫无根据的骚扰指控。比利时数据保护局表示，谷歌决定不删除这些链接之举是 “疏于职守”，因为该公司早有证据表明这些文章的内容过时且无关紧要。

对于这一决定，谷歌称其计划向法庭提出上诉，并将努力 “在人们的信息获取权和隐私权之间取得合理的、有原则的平衡”。

谷歌表示：“我们不认为本案符合欧洲法院将已发布新闻从搜索结果中删掉的标准——我们认为，让报道仍可让人搜到才符合公众利益。”

欧洲法院（European Court Of Justice）在 2014 年作出了支持 “被遗忘权”原则的裁定，人们可以根据这项原则要求谷歌等搜索引擎从搜索自己名字的网页结果中删除不充分或不相关信息。

比利时数据保护局还责令谷歌停止引用欧洲境内的页面，并要求其提供更加明确的信息来说明哪些实体负责处理 “被遗忘权”相关请求。