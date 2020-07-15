美国国会要求苹果 App Store 、谷歌 Play 监控外国应用及开发商

北京时间 7 月 15 日消息，美国国会下属的一个委员会周二致信苹果公司、谷歌公司，督促他们密切监控与外国实体有关系的第三方应用对于用户数据的收集以及潜在利用行为。

美国国会众议院监督与改革委员会致信苹果 CEO 蒂姆 · 库克 (Tim Cook)、谷歌 CEO 桑达尔 · 皮查伊 (Sundar Pichai)，表达了对于他们把用户数据存储在外国所产生安全影响的担忧。

众议院监督委员会国家安全小组委员会主席史蒂芬 · 林奇 (Stephen F.Lynch)在信中指出，其他国家采取措施来打击不法数据操作的阴影，包括立法要求企业将数据存储在本地服务器上，有些情况下直接禁止外国应用。林奇称，国会也寻求为用户数据提供类似保护，但不愿以抑制创新等为代价采取针对性政策。

因此，林奇把这一责任交给了苹果和谷歌。几乎所有美国智能机都运行苹果和谷歌的操作系统。具体来说，美国政府要求他们通过各自的应用商店实施监督权，监督开发商在哪里存储用户数据。这一信息可通过 App Store 列表报告和披露给用户。

美国会发给库克的信件

“作为行业先锋，苹果能够、也必须采取更多措施来确保 App Store 提供给美国公民的智能机应用能够保护所存储的数据不被外国非法利用，不能损害美国国家安全。”林奇称。

林奇还要求苹果和谷歌致力于应用商店政策，以便要求开发商披露他们是否是外国实体的子公司。这些信息也应该提供给消费者。

苹果目前在其 iOS 操作系统中部署了一系列隐私功能。例如，在即将发布的 iOS 14 中，苹果的一项新工具就会在第三方应用访问系统剪贴板时通知用户。尽管该系统目前还处于测试状态，但是媒体对于该功能的报道已经促使 TikTok、领英等应用采取纠正措施。