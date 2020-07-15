宝马中国疑提前曝光苹果 “iPhone 12”手机：边框直角锐利

IT之家7月15日消息 苹果在WWDC 2020上发布了iOS 14系统，苹果表示，Apple 通过 iOS 14 重塑了 iPhone 体验。iOS 14 推出多种全新方式，助力用户自定义主屏幕、通过 App Clips 探索和使用 app，以及利用信息 app 保持联络。

其中iOS 14为iPhone手机带来了数码车钥匙，用户可以使用 iPhone 或 Apple Watch 安全地打开车门，启动车辆。数码车钥匙可以通过信息 app 轻松分享，设备如果丢失可通过 iCloud 禁用；该功能将于今年推出，并会通过 NFC 技术实现 。同时，Apple 还公布了下一代数码车钥匙：基于超宽频技术的空间感知功能将通过 U1 芯片实现，用户无需从口袋或包里拿出 iPhone 即可解锁未来的车型。该功能将于明年发布。

苹果表示，2021款BMW 5系列将成为首个支持该功能的车型。NFC通行证存储在Apple的Secure Enclave中以确保安全，并且可以与其他iOS用户共享，从而使他们也可以临时访问你的车辆。新的汽车钥匙功能也将在iOS 13.6系统中推出。

宝马中国在7月份的一条微博引起了大家的注意。提及到那颗热爱创新的苹果以后还能“开”BMW了，IT之家发现，其中宝马配上了iPhone手机的图片，不过这款iPhone与苹果官网公布的不太相同，

▲苹果官网iPhone 11系列

宝马中国微博中这款iPhone采用了iPhone 4时代的直角边框，看起来很方正。与传闻中的iPhone 12接近。当然也不排除宝马设计师喜欢直角边框设计而PS了个图片。