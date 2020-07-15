成都最新目标：到 2022 年建成 5G 基站 6.5 万座

近日，《成都市新型基础设施建设行动方案（2020-2022 年）》发布，明确成都 “新基建”未来三年的重点任务：到 2022 年，基本形成技术先进、模式创新、四网融合、支撑有力的新型基础设施，与铁路、公路、桥梁等传统基础设施，共同构建数字化、网络化、智能化的基础设施体系，对国民经济和社会发展的贡献度和支撑力显著提升。

“四网融合”是成都推进 “新基建”的亮点，“四网”具体是指加快构建以 5G、大数据、人工智能、工业互联网、卫星互联网等为核心的基础信息网，以城际高速铁路、城际轨道交通、智能交通基础设施等为核心的枢纽交通网，以特高压、新能源充电桩、智慧能源基础设施等为核心的智慧能源网，以高品质科创空间、重大科技基础设施、公共服务平台等为核心的科创产业网。

《行动方案》将四网融合计划细致分解，提出：成都将建成高速泛在、融合绿色的基础信息网，加快建设 5G 引领的双千兆宽带城市，建成 5G 基站 6.5 万座，率先在全国实现规模化商用；建设存算一体的数据中心资源高地；完善工业互联网体系，建成 2 个以上国家级工业互联网平台，新增上云企业 1 万家；率先完成国家新一代人工智能创新发展试验区任务，人工智能技术、融合应用与产业发展全国领先。

成都将建成辐射全球、内畅外联的枢纽交通网。未来三年将加快建设成渝中线高铁、成南达万高铁、成自泸高铁、成都至西宁、川藏铁路等出川大通道；以公共交通为导向（TOD）推进轨道交通建设，加快推进成德眉资市域铁路建设，城市轨道交通通车里程达到 515 公里。

成都将建成安全持续、保障有力的智慧能源网。未来三年将加快推进 1000 千伏、500 千伏高等级电网建设，持续优化完善 220 千伏、110 千伏、35 千伏骨干电网布局，打造支撑东部新区、天府新区等重点区域经济社会发展的智慧电网枢纽中心和负荷中心；建成新能源充电桩 4.5 万个，更好满足市民绿色出行需要。

成都将建成创新驱动、集群支撑的科创产业网。未来三年将以产业功能区为载体，打造集研发设计、创新转化、场景营造、社区服务为一体的高品质科创空间 1000 万平方米，推进重大科技基础设施、重点实验室、重大功能平台、共性技术平台、公共服务平台等高能级创新平台在产业功能区集聚，形成创新支撑优势和产业竞争优势。