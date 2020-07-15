英国承认禁用华为将耽误 5G 建设进度：延后 2-3 年，损失 20 亿英镑

IT之家 7 月 14 日消息 英国文化大臣奥利弗 · 道登（Oliver Dowden）昨晚宣布，英国已决定停止在 5G 建设中使用华为设备。英国政府将从 2020 年 12 月 31 日起停止购买新的华为设备。此外，英国 5G 网络中目前所使用的华为设备须在 2027 年前拆除。此前英国允许英国企业在5G建设采用35%的华为设备。

周二，英国数字化、文化、媒体与体育大臣道登在议会讲话中表示，禁止采购新的华为5G设备、将华为从英国5G网络中彻底移除的决定，将使英国的5G建设进度耽误2至3年，并将为此付出20亿英镑经济代价。

对此，华为英国发言人Edward Brewster表示，“这个决定令人失望，对英国所有的手机用户来说都是一个坏消息。这可能会让英国落入数字发展的慢车道，增加消费者的通讯开支，并加深数字鸿沟。此举非但不能‘提高’，反而会降低英国的发展水平，我们敦促政府重新考虑这一决定。我们有信心，美国的新管制措施不会影响我们为英国提供的产品的韧性和安全。我们将仔细审视今天的声明对我们未来英国业务的影响，并与英国政府沟通，阐明我们会如何继续助力英国构建更好的网络联接。”

IT之家报道，此前一些英国电信运营商认为，即便英国政府不允许华为在5G建设中保留“长期角色”，也不应该将其“迅速删除”。英国运营商沃达丰称，禁用华为的代价是英国失去5G发展的全球领先地位。