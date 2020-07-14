英国宣布最终决定：停止在 5G 建设中使用华为设备

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IT之家 7 月 14 日消息 据 BBC 报道，英国文化大臣奥利弗 · 道登（Oliver Dowden）刚刚宣布，英国已决定停止在 5G 建设中使用华为设备。
IT之家了解到，英国文化大臣奥利弗 · 道登（Oliver Dowden）表示，英国政府将从 2020 年 12 月 31 日起停止购买新的华为设备。此外，英国 5G 网络中目前所使用的华为设备须在 2027 年前拆除。
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