全球首款搭载 AMD 线程撕裂者 Pro 的工作站联想 ThinkStation P620 发布

IT之家7月15日消息 AMD 今日凌晨正式发布了全新锐龙 Threadripper PRO 系列处理器。联想随之发布了全球首款搭载 AMD 线程撕裂者 Pro 系列的工作站产品 ThinkStation P620。

该工作站最高可选 64 核 128 线程的 AMD 锐龙 Threadripper PRO 3995WX 处理器和双路 NVIDIA Quadro RTX 8000 /AMD Radeon Pro W 5700 专业显卡，采用了定制 Socket-SP3 的 ATX 主板，支持最大 8 通道 2TB DDR4-3200 的内存以及最大 24TB 的 SATA 3 硬盘、4TB 的 M.2 PCIe 4.0 固态硬盘。

接口方面，该机前部面板上拥有两个 USB 3.2 Gen 2-A 接口和两个 USB 3.2 Gen 2-C 接口，以及一个 3.5mm 耳机插孔；背面拥有 4×USB 3.2 Gen 2-A、2×USB 2.0-A、1 个万兆 LAN 口以及音视频接口。IT之家了解到，该机还支持 WIFI 无线网络，内部配备了 1000W 的电源，支持支持 Windows 10 Pro、Ubuntu Linux、RedHat Enterprise Linux 等系统。

该机将于今年 9 月底正式上市发售，起售价格为 4599 美元，约合人民币 32200 元。