AMD 发布线程撕裂者 Pro 系列处理器，支持 8 通道、2TB 内存

IT之家 7 月 15 日消息 今天，AMD 发布了全新锐龙 Threadripper PRO 系列处理器，该系列处理器支持企业级 AMD PRO 技术，拥有最高 64 个核心和超大带宽，专为 OEM 和系统集成商的专业工作站而设计。

AMD 表示，锐龙 Threadripper PRO 处理器专为应对严苛的专业环境而设计，它提供强大的 8K 渲染和编辑能力，驱动复杂的可视化和多元模拟性，并快速处理大量代码，让专业用户在有限时间内完成更多工作。AMD 锐龙 Threadripper PRO 系列处理器重新定义了工作站格局，其旗舰产品 Threadripper Pro 3995WX 拥有不亚于其他双处理器系统的绝伦性能。

IT之家了解到，锐龙 Threadripper PRO 处理器首款支持 PCIe Gen 4 的专业工作站处理器，拥有 128 条 PCIe Gen4 通道，支持 8 通道 ECC RDIMM、LRDIMM 和 UDIMM DDR4-3200 内存，最高支持 2TB 内存。

AMD 锐龙 Threadripper PRO 处理器内建 AMD PRO 技术，提供多种企业级功能：