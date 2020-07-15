VG 英雄联盟处罚 Leyan：停播，罚款 1 个月工资，严重警告处分

IT之家 7 月 15 日消息 VG 英雄联盟官方微博表示，对于卢崛（ID：Leyan）近日在游戏直播中的不当言论，俱乐部公告如下： VG 电竞俱乐部英雄联盟分部职业选手卢崛（ID：Leyan）在近日直播期间出现了不当言论及不文明用语的表达行为，造成了不良影响。

IT之家获悉，VG 英雄联盟决定对 Leyan 处以停播处罚，并罚款 1 个月工资和严重警告的处分，以示告诫。如之后英雄联盟职业联赛做出官方处罚，VG 英雄联盟分部也会遵从官方的决定接受相应处罚。

下面是具体公告：

《VG英雄联盟分部官方公告》 对于卢崛（ID：Leyan）近日在游戏直播中的不当言论，俱乐部公告如下： VG电竞俱乐部英雄联盟分部职业选手卢崛（ID：Leyan）在近日直播期间出现了不当言论及不文明用语的表达行为，造成了不良影响。 作为职业选手及公众人物，Leyan应当以身作则，时刻规范自己的言行，展现应有的职业素养。对此，VG电子竞技俱乐部在此向所有直播观众与支持VG英雄联盟的粉丝致歉。 经过俱乐部的教育，Leyan选手已认识到了自身错误，并对自身行为深刻反思在队内进行了郑重检讨。为避免再次出现此类行为，现VG电子竞技俱乐部决定对Leyan处以停播处罚，并罚款1个月工资和严重警告的处分，以示告诫。如之后英雄联盟职业联赛做出官方处罚，VG英雄联盟分部也会遵从官方的决定接受相应处罚。 最后感谢大家的监督和指正，团队也将引以为戒，在日常训练与生活中增进选手的心理辅导建设，加强队内选手的管理和教育，杜绝这类事情的再次发生。

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