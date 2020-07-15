电竞俱乐部 iG 处罚南风：直播中骂脏话，罚款 5 万元，警告处分 1 次

IT之家7月15日消息 近期VG打野乐言、IG辅助南风纷纷在直播中口吐芬芳翻车，IT之家获悉，7月14日晚，iG电子竞技俱乐部就Southwind不当言论处罚公告，作出5万元罚款处罚，并进行警告处分1次。若英雄联盟职业联赛官方对选手作出处罚，俱乐部也将尊重并接受官方处罚决定。

iG电子竞技俱乐部称，英雄联盟分部选手苏志林（ID：Southwind）在7月11日直播中出现了不文明用语表达和不恰当言论，造成了不良影响，在此向所有粉丝以及关心iG的朋友们致以歉意。

对于iG电子竞技俱乐部英雄联盟分部选手苏志林（ID：Southwind）近期在直播中发表的不恰当言论，俱乐部公告如下：

iG电子竞技俱乐部英雄联盟分部选手苏志林（ID：Southwind）在7月11日直播中出现了不文明用语表达和不恰当言论，造成了不良影响，在此向所有粉丝以及关心iG的朋友们致以歉意。

Southwind作为一名职业选手，应该时刻谨记并严格遵守英雄联盟职业联赛相关规则和选手规范，以身作则，规范自己的言行。经过俱乐部严肃教育，Southwind选手深刻认识到了自己的错误，对自身行为进行了反思检讨。现iG电子竞技俱乐部决定对Southwind选手作出5万元罚款处罚，并进行警告处分1次。若英雄联盟职业联赛官方对选手作出处罚，俱乐部也将尊重并接受官方处罚决定。

再次向广大粉丝朋友们致歉，今后俱乐部将加强选手管理教育，进一步规范选手言行，杜绝此类情况再次发生。