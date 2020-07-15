【IT之家开箱】OPPO 50W 超闪饼干充电器图赏：圆润精致，超级迷你

IT之家 7 月 15 日消息 今天下午，OPPO 正式发布了 125W 超级闪充技术，另外还有 65W AirVOOC 无线闪充，除此之外，OPPO 还发布了一款 50W 超闪饼干充电器，轻约 60g、薄约 10.5mm。现在IT之家为大家带来OPPO 50W 超闪饼干充电器实拍图赏。

第一部分：开箱

OPPO 50W 超闪饼干充电器采用了独立包装盒，和充电器一样，包装盒是轻薄的长方体，里面包含了50W 超闪饼干充电器及USB-C to USB-C线缆。还有一个OPPO赠送的收纳包。

第二部分：50W充电器

IT之家了解到，这款 50W 超闪饼干充电器采用跑道式超薄外形，大面积应用多弧度曲线设计，整体如鹅卵石般圆润精致 ，配合折叠插脚设计，轻松适应日常收纳携带。

可以轻松放到你的口袋里，可以装进钱包，可以塞入笔记本电脑包里。

▲左边是65W原装充电器，右边是50W闪充饼干充电器

针对传统变压器体积问题，50W 超闪饼干充电器引入氮化镓高频开关，使变压器单次储能需求变小，进而减小变压器体积。OPPO 自研的 ACF（Active Clamp Flyback）控制架构实现零电压（ZVS）零电流（ZCS）开关，开关损耗无限接近 0。