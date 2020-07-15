谷歌推出古埃及象形文字翻译工具 Fabricius

7 月 15 日消息，今天，谷歌艺术与文化今天推出了全球首个基于机器学习的埃及象形文字的数字翻译工具 Fabricius。不管是普通人还是学者都能利用这个工具体验象形文字，或者助力学术 研究。

据谷歌介绍，这个工具推出选在今天，是因为今天是罗塞塔石碑（Rosetta Stone）的出土纪念日，罗塞塔石碑的发现首次解开了古埃及象形文字之谜。

使用 Fabricius 来读懂古埃及象形文字方法非常简单。你可以通过六个简单步骤来 “学习”古埃及语言；另外，Fabricius 还能将你自己的语言和信息翻译成象形文字，作为 “密文”还分享给朋友炫一波。

Fabricius 工具通过 AI 的力量解码古代语言

Google 的 AutoML 如何帮助翻译象形文字

用埃及象形文字写下你的信息并与朋友分享

谷歌介绍，Fabricius 中包含了首个基于机器学习解码埃及象形文字的开源数字工具，以此更好的支持和推动古代语言研究领域的发展。具体来说，Fabricius 使用谷歌云的 AutoML Vision 技术创建了一个机器学习模型，使其能够理解什么是象形文字。

现在，Fabricius 不仅可以帮用户学习和编写象形文字，还为学术研究提供了新的途径。使用 Fabricius 后，专家们不需要再在卷帙浩繁的书籍中手动挖掘，来翻译和破解这门古老的语言。