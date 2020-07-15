一加 Nord 已在印度和欧洲开启预订：礼品多多

IT之家 7 月 15 日消息 将于 7 月 21 日发布的 一加 Nord 在印度和欧洲已经开启预售。

在印度，感兴趣的用户可以在 Amazon.in 上支付 499 印度卢比 (约46元)预订。一加表示，Nord 的库存量有限，预购用户可以领取价值高达 5000 印度卢比（约465元）的礼品。此外，预订一加 Nord 还可以获得两个礼盒：一个是限量版一加 商品，另一个是配件和 “特别礼物”。

第一个礼盒将在用户支付 499 印度卢比的预购款后交付，如果用户在 2020 年 8 月 31 日前完成购买 Nord，第二个礼盒才会交付。

一加 Nord 在欧洲也已经通过该公司在当地的官方网站开始接受预订。欧洲的客户可以以 20 欧元的价格预订 一加 Nord，每一位预订用户都将获得一加提供的商品，其中包括一个贴纸包和一份惊喜礼物。而 Nord 发布后，一加 将向你的 一加 账户发送邀请码和价值 20 欧元的代金券，之后用户可以完成手机购买。

英国的客户可以以 20 英镑的价格预购一加 Nord，可以享受与其他在欧洲预购 Nord 的客户相同的优惠。

一加 Nord 将搭载骁龙 765G SoC，该公司已确认它将配备总共六个摄像头，前置双打孔摄像头，采用 AMOLED 显示屏，并配备 4115 毫安时电池。

IT之家了解到，一加还没有透露 Nord 的完整规格，该公司联合创始人 Carl Pei 最近在接受采访时透露了 一加 Nord 的设计。