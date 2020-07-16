微软：Win10 ARM 明年全面支持 WPF

IT之家7月16日消息 微软今天宣布将在2021年为Windows 10 ARM带来WPF支持。微软还宣布WPF现在是Windows开发人员生态系统和平台团队的一部分。这种过渡将使WinUI和WPF框架保持一致并保持面向未来。

微软WPF团队发布了以下内容，作为他们到2020年和2021年的路线图。

里程碑目标

将.NET Framework服务修复程序合并到.NET Core 3.1和.NET5中，正在进行

与.NET 5 持续集成，20H2完成

建立测试基础架构以添加测试验证和合并社区PR，20H2完成

对.NET 5 辅助功能更新，21H1完成

ARM64支持，21H1完成

IT之家获悉，另一个好消息是，微软计划雇用更多资源来进一步为.NET 5开发WPF。

微软表示，

“我们团队的管理层已批准了此项目的其他资源需求。但是，全球COVID-19疫情导致招聘速度比平常慢一些。利用当前团队的可用资源，以上路线图是我们致力于在可预见的将来进行计划和完成的工作。我们将为团队积极扩展资源，请随时关注进度或投资更新。”

WPF（Windows Presentation Foundation）是微软推出的基于Windows 的用户界面框架，最初属于.NET Framework 3.0的一部分。提供了统一的编程模型、语言和框架，做到了分离界面设计人员与开发人员的工作；同时它提供了全新的多媒体交互用户图形界面。

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