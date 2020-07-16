内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软：Win10 ARM 明年全面支持 WPF

2020/7/16 7:08:03来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家7月16日消息 微软今天宣布将在2021年为Windows 10 ARM带来WPF支持。微软还宣布WPF现在是Windows开发人员生态系统和平台团队的一部分。这种过渡将使WinUI和WPF框架保持一致并保持面向未来。

微软WPF团队发布了以下内容，作为他们到2020年和2021年的路线图。

里程碑目标

  • 将.NET Framework服务修复程序合并到.NET Core 3.1和.NET5中，正在进行

  • 与.NET 5 持续集成，20H2完成

  • 建立测试基础架构以添加测试验证和合并社区PR，20H2完成

  • 对.NET 5 辅助功能更新，21H1完成

  • ARM64支持，21H1完成

IT之家获悉，另一个好消息是，微软计划雇用更多资源来进一步为.NET 5开发WPF。

微软表示，

“我们团队的管理层已批准了此项目的其他资源需求。但是，全球COVID-19疫情导致招聘速度比平常慢一些。利用当前团队的可用资源，以上路线图是我们致力于在可预见的将来进行计划和完成的工作。我们将为团队积极扩展资源，请随时关注进度或投资更新。”

WPF（Windows Presentation Foundation）是微软推出的基于Windows 的用户界面框架，最初属于.NET Framework 3.0的一部分。提供了统一的编程模型、语言和框架，做到了分离界面设计人员与开发人员的工作；同时它提供了全新的多媒体交互用户图形界面。

相关阅读：

微软 Win10 ARM 终于支持 Windows Forms 应用，WPF 也快了

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Windows 10Win10 ARM微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    