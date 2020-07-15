微软 Win10 版本 1909 Build 18363.959 正式推送

IT之家7月15日消息 今天是每月星期二补丁日，微软已面向Windows 10版本1909或1903的用户推出了新的累积更新补丁KB4565483，升级后的具体版本号为Windows 10 Build 18363.959，修复了打印机损坏问题。

Windows 10 KB4565483 (Build 18363.959) 更新内容：

2019年11月更新/2019年5月更新的Windows 10 Build 18363.959带来了打印机修复、可靠性改进、安全性增强，它还解决了导致随机强制重启的错误。

在变更日志中，微软指出，已经解决了一个问题，即当你在Internet Explorer（IE）模式下启动浏览器时，浏览器帮助者对象可能无法在Microsoft Edge中加载。

IT之家获悉，微软修复了由于本地安全访问进程（Local Security Authority Process）lsass.exe故障而导致系统崩溃的问题。根据用户报告，当PC被迫重启时，可能会导致桌面上的数据丢失。

微软表示，还解决了兄弟、佳能或惠普的一些打印机被损坏的问题。阻止包括浏览器在内的应用程序打印带有图像或大内容的文档故障也得到了解决。

和往常一样，Microsoft Graphics Component，Windows Input and Composition，Windows Shell，Microsoft Store，Microsoft Edge Legacy，Windows Cloud Infrastructure，Windows Fundamentals等都有安全修复。

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