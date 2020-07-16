亚马逊企业员工可在家工作至 2021 年，推特员工可 “永远”在家工作

据外媒报道，美国当地时间周三，亚马逊宣布将员工在家工作政策延长至 2021 年 1 月，并敦促所有员工在年底之前取消非必要商务旅行。

亚马逊的决定与 Facebook 和谷歌相一致，这两家公司都宣布将在家工作政策延长到 2020 年底，而 Twitter 则允许员工 “永远”在家工作。早些时候有报道称，微软计划从今年 10 月开始分阶段重新开放办公室，而苹果目前也在考虑将办公室关闭到今年年底。

亚马逊发言人在声明中称：“我们继续把员工的健康放在首位，并遵循当地政府的指导。我们欢迎那些可以在家有效工作的员工在 1 月 8 日之前继续坚持。我们投入了大量的资金和资源，通过保持安全距离、深度清洁消毒、体温检查以及提供口罩和洗手液来保护那些选择来办公室工作员工的安全。”

不过，在家工作政策仅适用于亚马逊的企业员工。该公司拥有大量的仓库员工，以及其他不得不在疫情期间急需工作的小时工和合同工。该公司在 4 月份修改了无薪休假政策，要求所有配送中心员工都需要在 5 月 1 日恢复工作，除非他们的延长无薪休假请求获得批准。

在此之前，大多数员工继续在亚马逊仓库工作，但那些出于对健康担忧而希望留在家里的员工被允许继续这样做。被诊断出感染新冠病毒的员工，或者与他们有密切接触的人，仍然有资格享受两周的带薪休假。该公司表示，截至上季度末，共有全职和兼职员工 84.04 万人。

尽管提供了各种福利，而且亚马逊表示将花费 40 亿美元对抗新冠疫情，但该公司在过去几个月里因仓储空间疫情问题处理不当而受到抨击。已有多名仓库员工死于新冠病毒感染，该公司在纽约市面临着多起员工抗议和诉讼，原因是有些员工和活动家称，该公司在保护工人安全方面存在重大失误。

这些失误包括：在有人被诊断出感染时没有通知其他员工，在发现员工中爆发疫情时没有关闭设施并彻底消毒，以及在轮班期间没有给工人足够的时间洗手和消毒工作站。针对这些批评，亚马逊采取了改善公共卫生、加强工人安全保护、延长员工时薪加薪等措施。