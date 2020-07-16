苹果全家桶系统更新大汇总：车钥匙功能到来

苹果公司今天发布了 iOS 13.6 和 iPadOS 13.6，macOS Catalina 10.15.6，以及 watchOS 6.2.8 等旗下全套系统更新。

iOS 和‌iPadOS‌ 13.6：细节改进 车钥匙功能提前到来

13.6 是自 iOS 和 iPadOS 13.5.1 发布后一个多月的一次主要更新。在这次更新中，系统引入了 CarKey 车钥匙，新的健康功能，Apple News 以及其他的细节更新。

CarKey 功能之前在 WWDC20 大会上发布

目前这版系统已经推送，用户已经能在系统更新中收到，苹果还针对无法运行 iOS 13 的旧设备发布了 iOS 12.4.8 更新。

iOS 和‌iPadOS‌ 13.6 加入了可自定义系统更新按钮，以前用户只能选择是不是要产品接受并更新，现在后台 “下载更新”和 “升级系统”可以分开控制了。

iOS 13.6 加入了 CarKey 车钥匙功能，这个在 6 月底 WWDC 大会上刚出现的功能在目前 iOS 13 和 iOS 14 中都可用了。CarKey 让用户可使用 iPhone‌或 Apple Watch 代替原有的车钥匙来解锁汽车，当然你首先得有一辆能支持的车才行。

这就需要汽车制造商必须配合苹果，在自己的新车中加入 CarKey 的支持，宝马汽车是苹果第一批合作伙伴之一。宝马用于 iPhone 的数字钥匙功能将使 iPhone 车主轻按手机就能解锁车辆并启动汽车，与多达五个其他用户共享车钥匙；还可以通过这套系统，对新手驾驶员设置速度限制等。

在 “健康”功能当中，有一个新的 “症状”部分，使用户可以添加各种疾病的症状，从身体和肌肉酸痛，食欲变化，咳嗽，头晕，头痛，恶心等选项中进行选择。

而对于‌Apple News‌新闻应用，iOS 13.6 添加了一项功能，当用户开始阅读某些内容但中途退出该文章或新闻应用时，该功能可以保存阅读的位置，方便长篇内容的阅读。另外新闻功能的更新还包括新的 Apple News + Audio 音频新闻功能，这功能之前已经出现在测试版中，但当时并未激活。

本更新还包括错误修复和改进：

· 数字车钥匙

· 通过 iPhone 解锁和启动兼容的车辆以及锁车

· 通过 iCloud 安全移除丢失设备上的数字钥匙

· 通过 iMessage 信息轻松共享数字钥匙

· 共享车钥匙时基于特定个人资料授予驾驶员完整或受限的驾驶权限

· 电量预留可让您在 iPhone 电池耗尽最长五小时内还可解锁和启动车辆

健康

· “健康” App 中增加了新的症状类别，包括从 “经期跟踪”记录的症状

· 可记录新的症状，如发烧、发冷、咽喉痛或咳嗽，并与第三方 App 共享

本更新还包括错误修复和其他改进。

· 新增的设置可让您选择接入无线局域网时是否将更新自动下载至设备

· 解决了从 iCloud 云盘同步数据时可能导致 App 无响应的问题

· 修复了可能导致 eSIM 上数据漫游启用时仍显示为停用的问题

· 修复了来自萨斯喀彻温省的部分电话的归属地显示为美国的问题

· 解决了通过无线局域网通话打电话时可能导致音频中断的问题

· 修复了部分 iPhone 6S 和 iPhone SE 设备无法注册无线局域网通话的问题

· 解决了可能导致连接了某些第三方硬件键盘时软件键盘意外显示的问题

· 修复了可能导致日文硬件键盘错误映射为美式键盘的问题

· 解决了辅助触控启用时访问 “控制中心”的稳定性问题

· 为管理员提供了将指定域从始终打开 VPN 连接的流量中排除的机制

watchOS 6.2.8：加入车钥匙

用于 Apple Watch 智能手表的 watchOS 6.2.8 是 watchOS 6 操作系统的第十次更新。

因为产品的特殊性，在系统更新之前，Apple Watch 必须至少有 50% 的电量，并需要放在充电器上，并在 iPhone 连接的范围内。

watchOS 6.2.8 也加入了 CarKey 车钥匙功能，其使用方式与 iPhone 基本一致。另外根据苹果的更新说明，这次还为巴林，巴西和南非带来了 ECG 心电图支持和不规则的心率通知。

watchOS 6.2.8 新功能和改进包括：

· 增加了对‌Apple Watch‌ Series 5 的数字汽车钥匙的支持

· Apple Watch‌ Series 4 或更高版本上的 ECG 应用现已在巴林，巴西和南非上市

· 在巴林，巴西和南非可以获得不规则的心律通知

‌‌macOS Catalina‌‌ 10.15.6

在 Beta 版测试期间，‌macOS Catalina‌ 10.15.6 中没有发现任何新功能。本次更新针对不同地区有不同的变化。

‌macOS Catalina‌ 10.15.6 不同地区有所区别

例如美国用户，可看到 macOS 中新增了旧金山，湾区，洛杉矶，休斯顿和纽约市的本地 Apple News。

而在国内，因为没有 Apple News，主要是 bug 修复，macOS Catalina 10.15.6 提高了 Mac 的安全性和稳定性。包括如下三项：

· 新增了在兼容 HDR 的 Mac 笔记本电脑上优化视频流播放的选项以提高电池续航能力

· 修复了安装软件更新后电脑名称可能更改的问题

· 解决了某些 USB 鼠标和触控板可能失去连接的问题