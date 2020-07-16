华为禁令之后，英国运营商下一步怎么办？

Light Reading 昨日发表长篇评论文章称，经过数周的猜测后，英国最终决定禁止华为参与 5G 网络建设。而由此可能会令英国变成一个北欧厂商双头垄断市场，并一步降低该国政府所追求的供应商多元化。

市场研究公司 Enders Analysis 此前警告称，5G 禁令将使英国电信运营商损失高达 20 亿英镑（25 亿美元）的 “拆除和更换”费用，并且沃达丰上周坚称，此举可能会大幅提高成本，但英国政府并未被说服。但是英国当局接受了这样一种观点，也即在不到 5 年的时间内进行设备更换将带来破坏性影响。现在，英国政府要求该国运营商在 7 年半的时间内移除其 5G 网络中的华为产品。

英国首个 4G 网络推出（2012 年 10 月）和其 5G 服务的推出（2019 年 5 月）之间的间隔大约是 7 年时间。除非在通常的炒作周期中出现严重失误，否则运营商将为 2027 年推出 6G 做准备。一种选择是继续用华为 5G 设备进行网络部署，并在 6G 出现时进行设备更换。

当然，这不会发生。今年 12 月 31 日之后，英国运营商将不再被允许购买华为 5G 产品。即使他们可以储备 7 年的存货，他们也无法从未来的 5G 调整和改进中获益。与 5G 相比，6G 可能需要更长的时间才能实现。一次全国性的移动网络设备更换可能不需要耗费 7 年时间，但这也不是用最后一分钟赶家庭作业那样的任务。

这一切意味着，依赖于华为产品的英国运营商将立即开始进行更换设备计划。不幸的是，他们的选择是有限的。

尽管人们对 Open RAN 这一新技术以及新的 5G 供应商（如韩国三星和日本 NEC）感到非常兴奋，但最安全的选择可能还是爱立信和诺基亚这两家已经参与了英国电信网络建设的北欧公司。

斯堪的纳维亚卷土重来

总的来说，英国电信（BT）是英国市场对华为依赖程度最高的运营商。BT 的 RAN 中大约有三分之二（12500 个站点）使用了华为的产品，其余部分由诺基亚提供。BT 在其核心网中也使用了华为的设备，不过该公司表示到 2033 年其核心网设备将完全过渡至爱立信。

沃达丰（Vodafone）在英国的大约 6000 个移动站点（约占其 RAN 的三分之一）使用了华为产品，该公司主要依赖于爱立信提供大部分的设备。至于英国最小的一家移动网络运营商 3 UK，该公司携手诺基亚建设了 3G 网络，并使用三星的设备建设了 4G 网络，此后该公司决定使用华为设备进行 5G 网络升级。西班牙电信（Telefonica）旗下的 O2 是英国唯一一家几乎没有使用华为设备的电信运营商。

尽管英国政府尚未禁止在英国的 2G/3G/4G 网络中使用华为设备，但对于任何使用华为的运营商来说，最大的问题是需要 4G 和 5G 系统之间的兼容性。使用不同供应商的唯一选择是构建所谓的 “叠加网络层”（overlay），但是英国电信和沃达丰都认为这将导致不太理想的 5G 体验。在上周的一次议会会议上，这两家运营商的技术高管都对这一想法表示反对。

令这个问题更加复杂的是，英国电信和沃达丰投资了一种名为 “Single RAN”的技术，支持在同一平台上运行多代移动通信技术。在更换 4G 的过程中，他们也需要对更老的技术进行替换。英国电信使用的华为 Single RAN 产品支持 2G 和 4G，而沃达丰使用的华为 Single RAN 产品则同时支持 2G、3G 和 4G。

这些现实严重阻碍了被视为中国和北欧供应商之外唯一一家较大的 5G 供应商替代者三星进入当地市场。一方面，三星缺乏替换华为 Single RAN 设备时英国电信和沃达丰所需的 2G 和 3G 产品。另一方面，三星宣扬用运营商反对的 overlay 方案来解决这一问题。

若要等 Open RAN 技术具备一定成熟度，华为禁令可能早了 2-3 年时间。电信运营商的高管们对 Open RAN 感到兴奋，因为从理论上讲，该技术将允许他们在同一站点上混合使用不同的供应商，而不是从一个供应商那里购买所有的产品。该技术有望带来竞争、降低成本和创新。但它在性能上仍落后于主流技术。英国电信首席技术官 Howard Watson 对此表示，Open RAN 是一种中长期解决方案，而不是目前可行的解决方案。

下一步行动会怎样？

英国电信最有可能采取的下一步行动是与爱立信签订 RAN 合同来取代华为。今年 1 月，英国政府当时宣布决定允许华为参与 5G 建设，但将其在 5G RAN 中的使用份额上限设置为 35%。此后该运营商开始与爱立信（目前英国电信并未在其商用网络中使用爱立信）和诺基亚（目前英国电信已在其网络中进行使用）进行试验。

值得注意的是，这可能会给 Open RAN 的前景蒙上阴影，因为英国电信将会耗费很长时间来部署爱立信的设备。在华为禁令尚未确认之前，Howard Watson 在上周的议会会议上对 Open RAN 的风险提出了质疑。“如果我们现在采取太多的紧急行动，并以目前的非主流选择在全网进行替换，那将延误我们采取多样化解决方案的时间。”

但是，如果说英国电信的决定很棘手的话，沃达丰的情况看起来就更难了。旁观者们可能会认为，就像英国电信可能会在诺基亚之外引入爱立信一样，沃达丰也可以在爱立信之外引入诺基亚。更复杂的因素在于，沃达丰一直在用爱立信的设备逐步淘汰诺基亚产品，直到去年，诺基亚才为大约 12% 的沃达丰英国网络提供了产品。

在目前的情况下，并未排除与诺基亚达成交易的可能性，但确实也增加了沃达丰选择三星或 Open RAN 解决方案的可能性。一个有趣的可能性是三星和 Parallel Wireless 结盟，Parallel Wireless 是一家规模较小的 Open RAN 供应商，该公司承诺支持 2G 和 3G 技术。沃达丰已经对其产品进行了试验。

3 UK 的下一步行动也不确定。该公司由三星提供的 4G 网络可能还是需要更换。问题是华为已经淘汰了其中多少的设备。3 UK 在过去几个月里保持了异常的低调，没有回应有关其 5G 部署状况的询问。由于没有采用 Single RAN 技术，而且其网络中使用了旧的 4G 产品，可以说它在选择供应商方面比其他任何公司都受到更少的限制。

尽管颁布了禁令，但英国当局表示他们决心为行业带来多样性。英国文化、媒体和体育大臣 Oliver Dowden 承诺将降低新供应商的进入门槛。他表示，英国政府将提供更多的研发资金，但没有提供更多细节。

他告诉英国议会：“简而言之，不仅仅是英国，世界各国已经危险地依赖于少量供应商。”Light Reading 指出，英国政府今天的决定可能会导致英国市场更加缺乏多样性。