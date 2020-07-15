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华为遭起诉：原告称侵犯了其图像处理专利

2020/7/15 17:37:54来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 15 日消息 据外媒 Lawstreetmedia 报道，华为近日被一家名为 Cedar Lane Technologies 的公司起诉，后者在本周早些时候提起专利侵权诉讼，并声称华为侵犯了他们的图像处理专利，在他们的系统和设备中使用这些专利方法。

据 Cedar Lane Technologies 公司称，华为侵犯了多项不同的专利，包括 JPEG 压缩、场景识别、电致发光设备、图像处理系统、VR 相机等。Cedar Lane 称，华为在 Mate Xs、Mate X、Mate 20、Mate 20 Pro、Honor View 10、Honor 8 等智能手机，和 MediaPad M5、MediaPad M6 和 MediaPad T5 等平板电脑等多种产品上侵犯了一项特定专利。

Cedar Lane 表示，这些产品已经被华为制造、使用、销售等。华为的侵权行为围绕着一项专利，即 527 专利，该专利涵盖 “[一种]模拟 / 数字转换手段和 JPEG 压缩手段的接口方法，所述 JPEG 压缩手段具有内置的存储装置，包括以下步骤：从所述模拟 / 数字转换手段的图像数据输出中依次读取预定数量的图像线。”

IT之家了解到，Cedar Lane 补充说，华为还通过让其 “员工在内部测试和使用这些示范性产品”来侵犯其专利。原告表示，被告对这项专利是知情的。

IT之家了解到，Cedar Lane 技术公司于 2019 年 4 月 29 日在加拿大不列颠哥伦比亚省成立，市场部门包括消费电子和个人电脑，消费产品，电子商务和软件，能源，媒体内容和分销，医疗，移动通信和设备，网络，半导体，未定义。

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关键词：华为专利

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