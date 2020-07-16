百瓦快充时代来袭，这些技术值得了解

5G 时代，硬件性能的提升和应用场景的丰富，都让手机的功耗变得越来越大，手机的续航能力再次面临挑战。而受制于手机内部空间、手机重量以及安全问题，手机电池容量也无法无休止地增加，快充就成为解决续航问题的唯一路径。

自 2018 年以来，手机快充从 18W 逐渐拉高 40W 乃至更高的 65W。今年，手机行业有望迈进 100W 快充时代。

7 月 13 日，先是 vivo 旗下品牌 iQOO 对外宣布全新 120W 超快闪充技术很快量产，并公布了更多技术细节。两天之后，OPPO 正式发布 125W 超级闪充和 65W AirVOOC 技术，再次刷新有线无线充电功率纪录。

100W 手机快充意味着什么？目前，充满一部 4000mAh 电池的手机，充电时间基本在 30~60 分钟左右。如果实现 100W 快充，按照 iQOO 和 OPPO 公布的方案，充满 4000mAh 电池的手机，充电用时不到 20 分钟。

iQOO 和 OPPO 正式公布 100W 快充技术，表明这一技术已经进入可成熟量产的前期，很快会量产商用。

100W 快充 “给力”背后 都有这些技术加持

当手机充电功率上升到 100W 以上的等级，充电完成时间每减少一分钟，它的技术难度就会要提升一个几何级。在整个电流转化的过程中，还需要攻克多项技术难点。

首选要解决的就是手机本身电压电流限制。例如一个 4000mAh 的电池，其允许的最大充电电流为 12A，对应理论最大充电功率为 60W。但是实际上，经常以最大充电电流进行充电也会加速电池的老化，减少使用寿命。

我们看到，无论是 iQOO 的 120W 快充方案，还是 OPPO125W 快充方案，都应用到了电荷泵技术，它的原理是通过电容对电荷的积累效应而产生高压，使电流由低电势流向高电势。简单来说就是在充电的时候使用 “高电压、大电流”的方式，来提高充电功率。

但 iQOO 和 OPPO 在实现上略有不同，iQOO 采用双电荷泵技术，通过两颗并联的独立充电芯片，将 20V 6A 转化为 5V 12A 的电流，从而降低通路上的阻抗，提升整体充电的转化率。OPPO 则采用并联三电荷泵方案，适配器输出的 20V 6.25A 经过三电荷泵降压转换成 10V 12.5A 进入电池，每个电荷泵只需转换 20V 2.1A 大约 42W 左右的功率，有效地避免了大电流造成的电荷泵过载、过热。

其次是电芯负荷能力的提升。过去的电芯大多只能支持最大 4A 或 6A 的电流输入，现在如果需要接受 12A 的电流，就需要电芯拥有过去的两到三倍 * 的负荷能力。现在市面上的手机电芯，最高规格是 3C 左右，而此次 iQOO 和 OPPO 均采用了 6C 规格电芯，单颗就可承受 12A 的最大输入电流，是手机行业技术的又一次革新。

在电池的安全性方面，多极耳 “MTW”技术让整个充电过程更快的同时也更稳定安全。我们知道，普通的电芯由 “正极 + 隔膜 + 负极”组成一层，连续卷绕而成，整个结构仅一正一负两个极耳；而多极耳 “MTW”是在每一个卷绕层中，都探出了极耳，相当于给电芯内部做了多次并联，大幅降低正负极片电阻，从而降低整个电芯的阻抗，从源头控制了电池发热。

在这些技术的加持下，为 100W 快充方案正式商用铺平了道路。iQOO 官方已经宣布，搭载全新 120W 超快闪充技术预计在 8 月正式发布。另外，OPPO、小米的 100W 快充手机也将很快上市。头部厂商入局无疑将加速 100W 快充技术在手机行业的普及速度。