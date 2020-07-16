OPPO 张加亮：“闪充”属于 OPPO，但也可兼容更多快充协议

昨天，OPPO 为自己的 “充电器”开了一场发布会，推出四款超级闪充技术及产品。会后，OPPO 闪充科学家张加亮通过在线方式与媒体交流，回答新品及技术有关问题。

虽然叫 “闪充” 但其实支持更多快充协议

OPPO 这次发布会推出了 125W 超级闪充，65W 无线闪充，以及 50W 超闪饼干充电器，110W 超闪 mini 充电器等多款新品，他们自己说 “万物皆可闪充”——这内涵了两个意思，一是闪充产品线更丰富了，125W 已经比现在很多笔记本功率都高，手机充电器给电脑用都没问题了；二是支持范围更广了，除了 OPPO 自己的 VOOC 及 SuperVOOC 标准，这次的多款产品都支持多个快充协议标准，例如 PPS，PD，QC 等等，这让 OPPO 家的充电器给其他品牌的产品充电成为现实。

OPPO 昨天发布会的四款产品及相关技术

在交流会上当有媒体问及为什么之前没有支持高功率 PPS 或 PD 时候，张加亮回答说，这种进步需要从技术方案、器件成熟度、技术成熟度和消费者需求还有自己技术储备，等等多种因素来综合思考。

简单理解，这是一个逐渐演进的过程，而非一蹴而就。

万物皆可闪充

技术储备是一方面，在有能力做更高的功率密度和更大功率的时，要保证产品便携性，可靠性都能够合格，才是一个合适的切入点。

张加亮认为，做与 “电”相关的产品 “激进”不合适，他不希望有风险或冒险。要根据市场节奏和自己产品的规划控制节奏。而且每一个产品，或者说每个行业都有自己的节奏。

另外，不同标准的快充之间相互兼容也是一个问题，张加亮解释说，如果要兼容更多产品，功率也是一个门槛。这跟前面那个技术成熟度相关联：技术到位了，功率上去了，才能谈兼容，不然兼容低功率的 PD 或 PPS 对用户的意义不太大。

昨天的新品都兼容多个标准

这些因素都具备了，就是 OPPO 昨天这场发布会的结果。产品做出来了，标准兼容也就成了自然。

最近中国手机厂商们在最近似乎一下都快速步入了百 W 时代，有媒体问到张加亮如何看这情况，以及 OPPO 有没有打算和 vivo 和小米共同打通快充标准的想法。

张加亮回答说，其实今天发布会宣导万物皆可快充已表明了 OPPO 的想法。当然，不同厂商之间肯定也会有差异，这是根据不同产品决定的，“ 举个例子来说，所有的标准，不管是国标还是行标，一般都是 60 或者 70 分的水准，不敢定到 100 分，就是为了保证兼容性，保证大家都能做到”

张加亮认为兼容肯定是大趋势，这样会让消费者更方便，还有助于节能减排，也是 OPPO 的诉求。但有些产品做不到，还有产品的取向（他的意思是高低端手机等产品定位），不同厂商之间甚至还有责权利的界定。这些既有技术缘故，但也有跟技术无关的。

VOOC 会谨慎开放授权

除了兼容其他标准，OPPO 自己的 VOOC 和 SuperVOOC 当然也可能输出给其他厂商，也就是对外授权。在问及此问题时候，张加亮首先给出了一些数字：目前 OPPO 已经对外开放了 23 家授权，快充有 1250 多件专利。

同时他也坦承 “对外授权这件事我们比较小心，这件事以前没有干过，它不单单是一个纯粹的技术问题，涉及到方方面面”。

目前全球范围内闪充用户数量

张加亮透露，第一代的 VOOC 开发了 23 家，其实是故意控制了节奏。从原则来讲张加亮当然希望合作的伙伴、支持的产品、被授权的合作伙伴越多越好。但是从风险和管控的角度来讲也要谨慎，如果授权滥操作，会损害到行业，损害到圈子，“那就不是方便消费者了，那会让消费者变得对于技术，对于产品，甚至对于行业变得不信任，这也是我们故意放慢节奏的原因。”

OPPO 自有的快充标准和技术

至于 SuperVOOC，它的功率更大，技术门槛更高，涉及的技术点和产品管控难度会更大，电池安全是一件相当谨慎的事。这些都是目前没有放开授权的原因，也是一直很小心的原因。

不过张加亮称，接下来陆陆续续都会放开授权，OPPO 联合了泰尔实验室，以及很多行业内的机构一起来做这个事情，努力推动相关的测试标准相关的协议完善，能够让大家拉到同一条跑道上。“同一条线上，心往一处想，劲往一处使，让这个产品实实在在对用户产生价值”。