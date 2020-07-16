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台积电未披露 5nm 工艺营收，7nm 与 16nm 仍是主要营收来源

2020/7/16 14:41:34来源：TechWeb作者：辣椒客责编：远洋评论：

7 月 16 日消息，据国外媒体报道，在 4 月 16 日的一季度财报分析师电话会议上，台积电 CEO 魏哲家曾透露他们的 5nm 工艺已经大规模量产，外媒也曾报道他们 4 月份就已经在用 5nm 工艺为苹果代工今秋 iPhone 12 将搭载的 A14 处理器。

但在今日下午发布的二季度财报中，台积电却并未披露 5nm 工艺的营收状况。

台积电在财务报告中，列出了营收的工艺来源比例和平台的来源比例。工艺来源中，只列举了 7nm 及以上工艺所贡献的营收比例，也未有以其他所代表的营收。

从台积电各类工艺所贡献的营收来看，16nm 和 7nm 工艺仍是他们营收的主要来源，16nm 工艺贡献了他们二季度 18% 的营收，7nm 工艺则是贡献了 36%，是他们主要的第一大来源，两项工艺合计贡献了台积电二季度 54% 的营收。28nm 是另一项营收超过 10% 的工艺，在二季度营收中所占的比例为 14%。

按平台划分，智能手机芯片仍是台积电营收的主要来源，在营收中所占的比例高达 47%，高性能计算机芯片贡献台积电二季度 33% 的营收，物联网芯片在营收中所占的比例为 8%，汽车芯片为 4%，数字消费电子产品芯片为 5%，其他为 3%。

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关键词：台积电

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