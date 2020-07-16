荣耀 MagicBook Pro 16.1 公布：搭载锐龙 4800H 标压处理器

IT之家 7 月 16 日消息 荣耀新品发布会正式进行中，首先亮相的是锐龙 MagicBook Pro 16.1，搭载了 AMD 锐龙 4000H 系列标压处理器。

据介绍， MagicBook Pro 16.1 搭载了双风扇双热管散热，散热能力提升的同时只有 25dB 的噪音。

性能方面，R7 4800H 处理器 CineBench R15 多核跑分为 1611，领先多款竞品。

升级新款锐龙处理器之后，文件压缩效率提升 2.4 倍，代码编译提升 2.1 倍。

游戏方面，新款锐龙处理器的核显在《Dota 2》中帧率提升 1.8 倍。

续航方面，新款的 MagicBook Pro 1080p 视频播放时长提升了 46%，办公时长达到 11 小时，提升 22%。

新款的 MagicBook Pro 配备了多功能充电器，可为 PC 充电，或为手机超级快充，笔记本还能关机反向充电。

屏幕方面，MagicBook Pro 搭载了 16.1 英寸的 1080p 分辨率屏，高屏占比，100% sRGB 色域，获得了国家眼科中心和德国莱茵的双护眼认证。

机身设计方面，MagicBook Pro 厚度为 16.9mm，重量为 1.7kg。

IT之家了解到，荣耀 MagicBook Pro最高搭载 R7 4800H 处理器，全新 16GB 内存。价格将在稍后更新。